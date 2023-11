‘Desgraçado, tem sangue em tuas mãos’, diz Malafaia sobre Moraes

A morte de Cleriston Pereira da Cunha, 46 anos, ocorrida no presídido da Papuda, na segunda-feira 20, serviu de munição para que o pastor Silas Malafaia subisse o tom contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Visivelmente irritado, o líder religioso disparou ofensas contra o magistrado e outras autoridades, em um vídeo de 3 minutos e 50 segundos divulgado em suas redes sociais.

“Ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tem sangue nas tuas mãos. Com a conivência dos dez ministros do STF, com a conivência do senhor Rodrigo Pacheco, esse covarde frouxo que mancha a reputação do povo mineiro, e de grande parte dos senadores, com a conivência de uma imprensa covarde, omissa e parcial, com a conivência da OAB, cambada de covardes que só presta para defender esquerdopatas”, disparou.

No vídeo, Malafaia, uma das principais vozes do bolsonarismo, justifica as duras palavras alegando que o preso, morto após passar mal durante um banho de sol, comunicou sua condição de saúde à Justiça em duas ocasiões. Também informa que o pedido de soltura não chegou a ser apreciado pelo ministro, apesar de a Procuradoria-Geral da União concordar com a solicitação da defesa. Cleriston era acusado de ter invadido o Senado durante as manifestações golpistas de 8 de janeiro.

Ao final do vídeo, o pastor volta à carga, repetindo o adjetivo utilizado para atacar Moraes: “Pessoas que não têm foro no Supremo sendo julgadas com abuso de autoridade por esse ditador desgraçado, Alexandre de Moraes, que merecia o impeachment e ir para a cadeia (…) Fica aqui a minha indignação e o meu protesto. Eu não tenho medo de ditadores”, completou em tom desafiador.

Veja o vídeo na íntegra:

https://www.youtube.com/watch?v=PRNHOQyf4h4&feature=youtu.be

