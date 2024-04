Deputados defendem endurecimento penal contra violência nas ruas do Rio

O Grupo de Estudos de Segurança Pública formado na Assembleia do Rio para encontrar soluções no combate ao crime no estado apresentou, nesta sexta-feira, 5, os resultados de sua atuação. Com a presença dos parlamentares federais General Pazuello e Alexandre Ramagem, ambos do PL, além de deputados estaduais e representantes do Judiciário, foram apresentadas propostas de endurecimento na atuação policial e na concessão de benefícios para presos. Ramagem, que é pré-candidato a prefeito na capital fluminense, defendeu o armamento da Guarda Municipal, tal como as polícias.

Criado no início de dezembro do estado passado, em meio ao aumento de arrastões e violência nas ruas — e em pontos turísticos, como a Praia de Copacabana, o grupo cogitou, naquele momento, convocar o secretário de Segurança do estado, Victor Santos, a prestar esclarecimentos, o que não avançou.

Agora, as ideias apresentadas durante os últimos três meses serão tocadas pelos parlamentares nas esferas municipal, estadual e federal. Para Pazuello, tal alinhamento “vai permitir atualizar a legislação e dar mais efetividade à atuação policial e ao cumprimento da legislação penal”. Estiveram presentes nesta sexta também procuradores de Justiça, desembargadores e o subsecretário de Segurança Pública, Tenente-Coronel Nunes.

Um dos coordenadores do grupo, o deputado estadual Márcio Gualberto (PL) defendeu a atuação dos conselhos comunitários de Segurança para que as propostas atendam aos problemas da população. “É um momento muito importante de escutar as pessoas que ali estão porque são elas que estão na ponta, são elas que sofrem com a insegurança e têm muito a acrescentar ao debate sobre o tema”, destacou.