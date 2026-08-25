Deputada confirma que Ana Castela receberá polpudo cachê de emenda do PL

Ana Castela se apresentará nesta quinta-feira, 27, em São Fidélis (RJ), com show bancado pelo Partido Liberal (PL), poucos dias após aparecer ao lado de Nikolas Ferreira (PL), em Barretos, interior de São Paulo. A deputada Dani Cunha destinou uma emenda de 1 milhão de reais para o turismo do município fluminense – que tem 38.961 habitantes, segundo o IBGE de 2023. “A atividade turística que o prefeito decide fazer é 100% discricionária a ele e, a mim, não cabe a decisão”, afirmou a parlamentar à coluna GENTE.

O prefeito da cidade é José William, também do PL. O cachê da cantora será de 850 mil reais. O anúncio da participação da artista no evento foi feito em abril deste ano. Até o momento, a prefeitura não se manifestou.

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Conhecida como a “Cidade Poema” devido ao seu histórico cultural e número de poetas, a cidade possui se destaca-se pela agropecuária e belezas naturais. É a primeira vez que Ana fará show no local.

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