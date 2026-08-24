Os efeitos para Ana Castela, após posar com Nikolas Ferreira em Barretos
Festival no interior de São Paulo reúne grande quantidade de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL)
Não foram poucos os comentários negativos no perfil de Ana Castela nas redes sociais após a cantora posar ao lado do candidato a deputado federal Nikolas Ferreira (PL) durante a festa do peão em Barretos (SP). O registro entre o político e a cantora foi um dos principais assuntos da internet neste domingo, 23. Por algumas horas, ela chegou a fechar os comentários em seu Instagram.
Até a cantora Pabllo Vittar deixou de seguir a artista sertaneja – que continua seguindo a artista nas redes sociais. A festa do peão de Barretos reuniu diversos políticos ligados à direita como Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Procurada, Ana ainda não se manifestou.
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