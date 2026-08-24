Os efeitos para Ana Castela, após posar com Nikolas Ferreira em Barretos

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Ana Castela gerou polêmica nas redes sociais após posar com o candidato a deputado federal Nikolas Ferreira durante a festa do peão em Barretos. O registro rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados na internet, levando a cantora a fechar os comentários e até Pabllo Vittar a deixar de segui-la. Veja a repercussão completa!

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Não foram poucos os comentários negativos no perfil de Ana Castela nas redes sociais após a cantora posar ao lado do candidato a deputado federal Nikolas Ferreira (PL) durante a festa do peão em Barretos (SP). O registro entre o político e a cantora foi um dos principais assuntos da internet neste domingo, 23. Por algumas horas, ela chegou a fechar os comentários em seu Instagram.

Até a cantora Pabllo Vittar deixou de seguir a artista sertaneja – que continua seguindo a artista nas redes sociais. A festa do peão de Barretos reuniu diversos políticos ligados à direita como Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Procurada, Ana ainda não se manifestou.

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