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Cultura

Os efeitos para Ana Castela, após posar com Nikolas Ferreira em Barretos

Festival no interior de São Paulo reúne grande quantidade de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL)

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h38
Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera em um show. A mulher usa um chapéu rosa e faz um sinal de paz com a mão direita. O fundo mostra uma multidão e luzes roxas e azuis do palco
Ana Castela e Nikolas Ferreira  (Reprodução/Instagram)
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Não foram poucos os comentários negativos no perfil de Ana Castela nas redes sociais após a cantora posar ao lado do candidato a deputado federal Nikolas Ferreira (PL) durante a festa do peão em Barretos (SP). O registro entre o político e a cantora foi um dos principais assuntos da internet neste domingo, 23. Por algumas horas, ela chegou a fechar os comentários em seu Instagram.

Até a cantora Pabllo Vittar deixou de seguir a artista sertaneja – que continua seguindo a artista nas redes sociais. A festa do peão de Barretos reuniu diversos políticos ligados à direita como Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Procurada, Ana ainda não se manifestou.

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