Defesa de Vorcaro questiona decisão de Fachin em órgão internacional

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) contra a decisão do presidente do STF, Edson Fachin, de assumir temporariamente a relatoria das investigações sobre o Banco Master.

Os advogados de Vorcaro já haviam questionado na CIDH, no início do mês, uma série de supostas violações aos seus direitos, entre elas a falta de um juiz para analisar seu pedido de liberdade. Isso porque Fachin havia retirado o caso do relator original, André Mendonça.

Agora, a defesa argumentou que a decisão do presidente do STF de ficar à frente da apuração até dezembro teria piorado a situação.

“A vítima, que antes estava presa sem juiz, está agora presa sob a jurisdição de um juiz designado ad hoc, por ato do próprio julgador, depois

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dos fatos, para este caso específico e por prazo determinado. A violação de direitos humanos não cessou: recrudesceu”, argumentaram os advogados.

A CIDH é um órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA).