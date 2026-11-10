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Brasil

Defesa de Vorcaro questiona decisão de Fachin em órgão internacional

Advogados alegaram à Comissão Interamericana que relatoria provisória de Fachin agravou sua situação

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h21
Vorcaro teve cabelos raspados na PF
Daniel Vorcaro na prisão (Reprodução/Reprodução)
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A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) contra a decisão do presidente do STF, Edson Fachin, de assumir temporariamente a relatoria das investigações sobre o Banco Master.

Os advogados de Vorcaro já haviam questionado na CIDH, no início do mês, uma série de supostas violações aos seus direitos, entre elas a falta de um juiz para analisar seu pedido de liberdade. Isso porque Fachin havia retirado o caso do relator original, André Mendonça.

Agora, a defesa argumentou que a decisão do presidente do STF de ficar à frente da apuração até dezembro teria piorado a situação.

“A vítima, que antes estava presa sem juiz, está agora presa sob a jurisdição de um juiz designado ad hoc, por ato do próprio julgador, depois

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dos fatos, para este caso específico e por prazo determinado. A violação de direitos humanos não cessou: recrudesceu”, argumentaram os advogados.

A CIDH é um órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA).

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