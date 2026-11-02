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Brasil

A ofensiva de Vorcaro contra Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Defesa do ex-banqueiro do Master reclama que ele está preso sem a apresentação de nenhuma denúncia formal

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 15h32 | Atualizado em 2 nov 2026, 15h44
Homem branco de cabelo curto e barba rala, em duas fotos de perfil e de frente, com fundo de régua de altura e o brasão da Polícia Civil de Goiás
O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master  (./Reprodução)
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A ofensiva de Vorcaro contra Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos Priorize VEJA no Google

Os advogados de Daniel Vorcaro acionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar o Estado brasileiro por supostas violações aos seus direitos.

A defesa do ex-banqueiro do Master reclama que ele está preso sem a apresentação de nenhuma denúncia formal nos inquéritos em que ele é suspeito de fraudes financeiras bilionárias, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

“Até hoje não há denúncia nem ação penal. A revisão da prisão a cada 90 dias, que a lei brasileira torna obrigatória, não foi feita”, afirmam os advogados Sergio Leonardo e Engels Muniz.

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Preso preventivamente desde março, Vorcaro foi indiciado nesta semana pela PF no caso das negociações entre o Master e o BRB.

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Ao mencionar a crise do STF, os advogados alegam que Vorcaro tem negado o acesso à Justiça e não tem foro privilegiado para que os inquéritos contra ele sejam processados no Supremo.

“Por mais de um mês e meio, a presidência afirmou que o relator continuava o mesmo; o gabinete do relator informou que os atendimentos estavam suspensos; e o próprio relator, em ofício à Presidência noticiado pela imprensa, registrou que o deslocamento dos autos inviabilizava qualquer decisão sua, sem obter resposta”, argumenta a defesa do ex-banqueiro.

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Nesta semana, o presidente do STF, Edson Fachin, determinou que o caso Master seja mantido sob a sua responsabilidade pelo prazo máximo de 90 dias.

Os advogados de Vorcaro demonstraram revolta com os vazamentos do conteúdo dos celulares do ex-banqueiro, que estariam “sob a guarda do Estado”.

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