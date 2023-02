Defesa de Cabral deve tentar anular decisões de Bretas

A defesa do ex-governador Sérgio Cabral, que está em isolamento domiciliar noturno e utilizando tornozeleira eletrônica, deve entrar com recursos contra as decisões proferidas contra seu cliente pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, afastado do cargo hoje por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“A defesa já reclamava de decisões, violação do principio do juiz natural e a parcialidade na condução do Processo, o q Como consequencia, geraria suspeição e a nulidade do processo, o que veio reforçado agora com essa decisåo do CNJ ” disse nesta terça-feira Daniel Bialski, um dos advogados do ex-governador, que teve o último mandado de prisão domiciliar convertdo em isolamento noturno antes do Carnaval. Bretas foi o juiz responsável pela maior parte das condenações em primeira instânia do ex-governador.