Defesa de Braga Netto promete provar que general não interferiu nas investigações

Em nota divulgada neste sábado, 14, a defesa do general Walter Souza Braga Netto afirmou que comprovará que o ex-ministro da Defesa não tentou obstruir as investigações do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

“Com a crença na observância do devido processo legal, teremos a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução as investigações”, escrevem os advogados Luís Henrique César Prata, Gabriella Leonel de S. Venâncio e Francisco Eslei de Lima.

Braga Netto foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã deste sábado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF afirmou que o general teria buscado acesso a informações sigilosas da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, com o objetivo de dificultar as investigações.