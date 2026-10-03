De Luciano Huck a Luiza Trajano: os doadores de campanha de Tabata Amaral

O apresentador Luciano Huck, a empresária Luiza Helena Trajano e o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga estão entre os doadores da campanha de reeleição da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Os três contribuíram com 30 mil, 60 mil e 100 mil reais, respectivamente. Segundo levantamento publicado pelo jornal O Globo neste sábado, 3, a candidatura havia arrecadado mais de 3,12 milhões de reais.

A lista inclui também o empresário e ex-candidato à Presidência João Amoêdo, que destinou 30 mil reais à campanha. Os cofundadores da Natura Guilherme Leal e Pedro Passos contribuíram com 100 mil e 150 mil reais, respectivamente.

Outra doadora é a ambientalista e filantropa Teresa Bracher, que repassou 250 mil reais, segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral citados pelo Metrópoles. Ela é casada com Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú Unibanco.

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Os sete nomes somam 720 mil reais em contribuições. Confira os valores publicados.

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Doador Valor Teresa Bracher R$ 250 mil Pedro Passos R$ 150 mil Armínio Fraga R$ 100 mil Guilherme Leal R$ 100 mil Luiza Helena Trajano R$ 60 mil Luciano Huck R$ 30 mil João Amoêdo R$ 30 mil

A contribuição de Huck foi feita por Pix em 24 de agosto, conforme noticiado por VEJA a partir da prestação de contas eleitoral. O valor é o dobro dos 15 mil reais destinados pelo apresentador à campanha de Tabata em 2022.

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As contribuições dos empresários foram feitas como pessoas físicas. Os valores listados representam parte da arrecadação da candidatura e não equivalem ao total de recursos recebidos nem ao montante gasto na campanha.