De Luciano Huck a Luiza Trajano: os doadores de campanha de Tabata Amaral
Apresentador, empresários e ex-presidente do Banco Central estão entre os apoiadores financeiros da deputada, candidata à reeleição por São Paulo
O apresentador Luciano Huck, a empresária Luiza Helena Trajano e o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga estão entre os doadores da campanha de reeleição da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Os três contribuíram com 30 mil, 60 mil e 100 mil reais, respectivamente. Segundo levantamento publicado pelo jornal O Globo neste sábado, 3, a candidatura havia arrecadado mais de 3,12 milhões de reais.
A lista inclui também o empresário e ex-candidato à Presidência João Amoêdo, que destinou 30 mil reais à campanha. Os cofundadores da Natura Guilherme Leal e Pedro Passos contribuíram com 100 mil e 150 mil reais, respectivamente.
Outra doadora é a ambientalista e filantropa Teresa Bracher, que repassou 250 mil reais, segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral citados pelo Metrópoles. Ela é casada com Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú Unibanco.
Os sete nomes somam 720 mil reais em contribuições. Confira os valores publicados.
|Doador
|Valor
|Teresa Bracher
|R$ 250 mil
|Pedro Passos
|R$ 150 mil
|Armínio Fraga
|R$ 100 mil
|Guilherme Leal
|R$ 100 mil
|Luiza Helena Trajano
|R$ 60 mil
|Luciano Huck
|R$ 30 mil
|João Amoêdo
|R$ 30 mil
A contribuição de Huck foi feita por Pix em 24 de agosto, conforme noticiado por VEJA a partir da prestação de contas eleitoral. O valor é o dobro dos 15 mil reais destinados pelo apresentador à campanha de Tabata em 2022.
As contribuições dos empresários foram feitas como pessoas físicas. Os valores listados representam parte da arrecadação da candidatura e não equivalem ao total de recursos recebidos nem ao montante gasto na campanha.