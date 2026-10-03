🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

De Luciano Huck a Luiza Trajano: os doadores de campanha de Tabata Amaral

Apresentador, empresários e ex-presidente do Banco Central estão entre os apoiadores financeiros da deputada, candidata à reeleição por São Paulo

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 15h57 | Atualizado em 3 out 2026, 16h00
A deputada Tabata Amaral (PSB), pré-candidata a prefeita de São Paulo
As contribuições dos empresários foram feitas como pessoas físicas. (Mario Agra/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
De Luciano Huck a Luiza Trajano: os doadores de campanha de Tabata Amaral Priorize VEJA no Google

O apresentador Luciano Huck, a empresária Luiza Helena Trajano e o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga estão entre os doadores da campanha de reeleição da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Os três contribuíram com 30 mil, 60 mil e 100 mil reais, respectivamente. Segundo levantamento publicado pelo jornal O Globo neste sábado, 3, a candidatura havia arrecadado mais de 3,12 milhões de reais.

A lista inclui também o empresário e ex-candidato à Presidência João Amoêdo, que destinou 30 mil reais à campanha. Os cofundadores da Natura Guilherme Leal e Pedro Passos contribuíram com 100 mil e 150 mil reais, respectivamente.

Outra doadora é a ambientalista e filantropa Teresa Bracher, que repassou 250 mil reais, segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral citados pelo Metrópoles. Ela é casada com Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú Unibanco.

Continua após a publicidade

Os sete nomes somam 720 mil reais em contribuições. Confira os valores publicados.

Siga
Continua após a publicidade
Doador Valor
Teresa Bracher R$ 250 mil
Pedro Passos R$ 150 mil
Armínio Fraga R$ 100 mil
Guilherme Leal R$ 100 mil
Luiza Helena Trajano R$ 60 mil
Luciano Huck R$ 30 mil
João Amoêdo R$ 30 mil

A contribuição de Huck foi feita por Pix em 24 de agosto, conforme noticiado por VEJA a partir da prestação de contas eleitoral. O valor é o dobro dos 15 mil reais destinados pelo apresentador à campanha de Tabata em 2022.

Continua após a publicidade

As contribuições dos empresários foram feitas como pessoas físicas. Os valores listados representam parte da arrecadação da candidatura e não equivalem ao total de recursos recebidos nem ao montante gasto na campanha.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).