Datafolha: As faixas de renda em que Flávio leva vantagem sobre Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre os eleitores de menor renda, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece à frente nos outros segmentos na nova pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, 11.

Entre os eleitores com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, Lula registra 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 27% de Flávio. Já entre aqueles que ganham mais de dois a cinco salários mínimos, Flávio registra 42% das intenções de voto no segundo turno, contra 31% de Lula.

A vantagem do senador é ainda maior entre os eleitores com renda familiar mensal de mais de cinco salários mínimos. Nesse grupo, Flávio aparece com 47%, enquanto Lula marca 27%.

As margens de erro são de três pontos percentuais na faixa de até dois salários mínimos, quatro na intermediária e sete na mais alta, para mais ou para menos. As diferenças entre os candidatos ficam fora do empate técnico nos três grupos.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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A renda é o único recorte que separa os dois candidatos?

Não. A pesquisa também apresenta diferenças importantes por religião, escolaridade, gênero e região.

Entre os católicos, Lula tem 46%, contra 29% de Flávio. Entre os evangélicos, o senador registra 50%, enquanto o petista aparece com 22%.

Por escolaridade, Lula lidera entre os eleitores que estudaram até o ensino fundamental, com 52% contra 24% de Flávio. No ensino médio, Flávio marca 40%, e Lula, 35%. Entre os eleitores com ensino superior, o senador tem 37%, contra 30% do presidente. Os dois últimos resultados estão dentro do empate técnico.

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Por região, o Nordeste é o único recorte em que Lula aparece à frente fora da margem de erro, com 53% contra 25%. No Sul, Flávio tem 40%, e Lula, 29%, mas o resultado está dentro da margem. No Sudeste, o senador registra 37%, contra 35% do petista. No Centro-Oeste e no Norte, Flávio aparece com 40%, e Lula, com 32%.

Como está a disputa no conjunto do eleitorado?

No total da amostra, Lula tem 46% das intenções de voto no segundo turno, contra 44% de Flávio Bolsonaro. O resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Na rodada anterior, o cenário era o mesmo. A pesquisa também mostra empate técnico no primeiro turno: Lula aparece com 39%, e Flávio, com 35%.

Os números nacionais contrastam com as diferenças observadas nos recortes de renda. Enquanto o petista mantém vantagem entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, o senador lidera entre os grupos de renda mais alta.

Como foi realizada a pesquisa?

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais em 125 municípios entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01833/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.