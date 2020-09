Cuiabá é coberta por fumaça de queimadas no Pantanal

A capital do Mato Grosso, Cuiabá, amanheceu nesta terça-feira, 15, coberta por uma densa fumaça ocasionada por incêndios florestais que ocorrem na região do Pantanal. Imagens divulgadas por moradores nas redes sociais mostraram o céu cinza e os prédios pouco visíveis.

As autoridades locais suspeitam que ações criminosas tenham provocado parte das queimadas. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso informou que o Parque Nacional Encontro das Águas, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, teve 62% do total dos 108 000 hectares destruídos.

A qualidade do ar tende a piorar nos próximos dias. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou que a probabilidade de chuva em Cuiabá para esta semana é de apenas 5% e as temperaturas podem chegar a 41º C.

A vegetação local está extremamente seca e a umidade relativa do ar muito baixa. Até o momento, o fogo no Pantanal já destruiu 2,3 milhões de hectares do bioma, cerca de 15% do total, segundo números do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais.

E assim amanhece Cuiabá. Sim, isso tudo é fumaça! pic.twitter.com/bBkZWBbTG6 — Marcos. (@apeledofuturo) September 9, 2020

Fumaça em Cuiabá se superando a cada dia pic.twitter.com/kTsxktfSkU
— Raphael (@phaelsouzabr) September 15, 2020