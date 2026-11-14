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Cristian Cravinhos pede ‘perdão’ a público de documentário sobre Suzane

Ele foi condenado ao lado de Suzane e do irmão, Daniel, pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 17h49
Homem careca de meia-idade, com barba grisalha e expressão séria, olhando para baixo. Ele usa um colar de corrente prateada e tem tatuagens no pescoço e ombros.
Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane  (Instagram/Reprodução)
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Cristian Cravinhos pede ‘perdão’ a público de documentário sobre Suzane Priorize VEJA no Google

Condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, Cristian Cravinhos publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado, 14, falando do caso, tema do documentário na Netflix “Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga”. O ex-cunhado de Suzane aparece pedindo ao público da produção “perdão” pelo crime, sem dar detalhes do que aconteceu.

No documentário, Suzane volta a falar da morte dos pais, após dez anos de silêncio. Ela, que foi condenada a 39 anos de prisão, planejou o assassinto, enquanto os irmãos Cravinhos – Daniel, seu namorado na época, e Cristian – executaram o crime.

Cristian caminha na rua enquanto diz gravar o vídeo para “pedir perdão pra galera que está assistindo da Netflix”. “Pedir perdão pelas coisas que aconteceram, infelizmente não tem como mudar o passado. Eu lamento muito por tudo que aconteceu. Só isso que eu tenho pra dizer, é o mínimo que eu posso fazer é pedir perdão pra todos”, afirma.

Ele cumpre a pena em regime aberto: “O que eu pude cumprir, eu já cumpri e ainda estou cumprindo, com a vida totalmente limitada, mas infelizmente não temos como trazer nada e nem ninguém de volta. Infelizmente, não. Eu sinto muito do fundo do meu coração”.

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O casal von Richthofen foi morto enquanto dormia no dia 31 de outubro de 2002. Suzane tinha 19 anos e, após tirar o irmão, Andreas, da mansão da família, em São Paulo, deixou que Daniel e Cristian entrassem. O caso chocou o Brasil.

 

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Crime
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Suzane Von Richthofen
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