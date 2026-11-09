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Brasil

Crises adiadas em Brasília devem impactar novo mandato de Lula

Novas revelações do caso Master e sobre a máfia do INSS, além das apurações contra Lulinha, devem mexer na estabilidade política do futuro governo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h12 | Atualizado em 9 nov 2026, 10h13
Lula, presidente do Brasil, sorri e gesticula com as mãos abertas, vestindo terno azul-marinho e gravata. Ao fundo, bandeiras do Brasil e um mapa-múndi desfocado.
O presidente Lula  (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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Em pronunciamento, neste domingo, o presidente Lula enviou mensagens a diferentes setores do país. O petista agradeceu ao eleitorado pela reeleição, prometeu governar para todos os brasileiros e cumprir as promessas de campanha.

Sem explicar o que será feito, como será feito e quem pagará a conta, prometeu melhorar o ambiente econômico no país, ajustando gastos e, ao mesmo tempo, se comprometendo com uma série de benefícios com custo bilionário aos cofres públicos.

No ponto mais delicado de seu pronunciamento, Lula cobrou “urgência” na discussão de uma reforma do Judiciário. Sem citar o escândalo do Banco Master, o petista disse que “a atividade da magistratura precisa de juízes isentos, éticos e livres de conflito de interesses e projetos de enriquecimento”.

“O Brasil precisa debater com urgência uma reforma política e do Judiciário. É dever dos agentes públicos atender esse desejo. É chegada a hora da Justiça brasileira recuperar a sua credibilidade. A atividade da magistratura precisa de juízes isentos, éticos e livres de conflito de interesses e projetos de enriquecimento. Com uma Justiça eficaz, poderemos encarar com mais rigor a corrupção, o crime organizado e sonegadores”, disse Lula.

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O governo avalia enviar ao Congresso uma proposta de reforma do Judiciário em 2027. O movimento é redundante, dado que o Senado já debate, sem o apoio do governo petista, temas como mandatos com prazo determinado para magistrados, idade mínima para ministros dos tribunais superiores, limites às decisões individuais, criação de um código de ética e regras para o impeachment de ministros do STF.

De todas as propostas que podem surgir na reforma a ser apresentada pelo governo, a que mais pode provocar ruído é a discussão sobre regras para impeachment de ministros do Supremo. Se decidir mexer no texto de modo a blindar magistrados, o governo transformará a questão e uma disputa política que ofuscará outros problemas importantes a serem atacados numa eventual reforma.

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A fala de Lula satisfaz temporariamente quem deseja ouvir algum posicionamento do presidente sobre os escândalos do Judiciário, mas não chega a tocar no centro de uma constrangedora situação: o STF adia há meses a decisão de investigar os fatos que envolvem Daniel Vorcaro e figuras poderosas da República. Na frente política das apurações, tudo corre de forma lenta. Na frente que envolve tribunais, nada sequer começou a andar.

As boas intenções de Lula no pronunciamento servem ao curto prazo, mas reforçam algo preocupante: haverá muito de 2026 em 2027. O novo mandato de Lula terá amarras profundas no mandato que termina.

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Além das questões econômicas, o governo lidará com um ambiente político envenenado pela crise ora encapsulada no STF. A Corte, que é um motor de estabilidade do país, estará sob forte tensão enquanto adia o desfecho do caso Master em relação a integrantes do tribunal.

Além disso, as revelações do caso Master não terminaram e vão provocar tremores na disputa pelo comando do Legislativo em fevereiro. O Planalto precisa que Davi Alcolumbre seja reeleito. Se a oposição vencer, é possível que investigações parlamentares e processos de impeachment dominem a agenda política de Brasília.

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Os escândalos da máfia do INSS e sobre negócios de Lulinha, apurados pela Polícia Federal, também estarão presentes no novo governo Lula.

Para uma gestão que precisa de resultados e de um ambiente político estável — para fazer avançar projetos estratégicos –, pior cenário não há. Em seu pronunciamento, Lula chamou a atenção para o que importa, mas não há indicativo de que o senso de urgência das palavras do presidente vá influenciar os outros poderes.

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