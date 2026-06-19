Criminosos lançam granadas e drones em confronto entre milícia e CV em Rio das Pedras

Confrontos entre criminosos chegam nesta sexta-feira, 19, ao segundo dia em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Ao longo da madrugada, os bandidos trocaram tiros e lançaram granadas e drones contra grupos rivais. Os embates tiveram início após o braço do Comando Vermelho (CV) em Muzema atacar áreas controladas por milicianos na região. Não há relatos de feridos.

Em meio à escalada das tensões, linhas de ônibus foram forçadas a mudar o itinerário. São elas: 343 (Jardim Oceânico-Candelária); SP343 (Rio das Pedras-Candelária); 550 (Cidade de Deus-Gávea); 555 (Rio das Pedras-Gávea); 557 (Rio das Pedras-Copacabana); 861 (Rio das Pedras-Curicica); 862 (Rio das Pedras-Barra da Tijuca); 863 (Rio das Pedras-Barra da Tijuca); 878 (Tanque-Barra da Tijuca); SV878 (Tanque-Barra da Tijuca); 880 (Rio das Pedras-Terminal Alvorada); e 961 (Rio das Pedras-Recreio).

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Na quinta-feira 18, a Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino em Rio das Pedras, berço da milícia no Rio de Janeiro. Os corpos eram jogados em um poço com cerca de 20 metros de profundidade, situado em uma área de mata na Estrada dos Sertões. No local, agentes encontraram dois corpos em estado avançado de decomposição e outros restos mortais, incluindo um crânio. Um dia antes, a corporação já havia encontrado outro poço usado pela milícia como ponto de desova.

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Criminosos sequestraram um ônibus e o usaram como barricada na Avenida Engenheiro Souza Filho, também em Rio das Pedras, ainda na quinta. Além do veículo, caçambas de lixo foram alocadas para bloquear a rua, uma das principais vias da região. Pouco depois, agentes conseguiram retirar o ônibus e normalizar o trânsito. Segundo o 18º BPM (Jacarepaguá), o policiamento ostensivo será mantido na área.