Polícia Civil faz operação para prender membros do CV que assassinaram adolescente no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza nesta sexta-feira, 19, uma operação para prender membros do Comando Vermelho (CV) que torturam e assassinaram de um adolescente de 14 anos na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste. O corpo de Ronaldo Henrique Souza Peixoto foi esquartejado e encontrado em Guaratiba, também na Zona Oeste, em abril deste ano.

Há suspeitas de que o jovem tenha sido morto por uma foto em que aparece fazendo o número três com os dedos, um gesto que teria sido interpretado pelos traficantes como uma referência à facção rival Terceiro Comando Puro (TCP), que controla Senador Camará, onde parte da família da vítima mora. A ação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), ocorre nas comunidades César Maia, Coroado e Fontela, todas em Vargem Pequena.

Investigações da DHC apontaram que Ronaldo esteve na César Maia com dois amigos, também adolescentes, para encontrar a namorada de um deles em 29 de março. Ao deixar o local, o trio foi parado por criminosos armados e levado para o interior da comunidade, onde foram torturados, de acordo com as diligências. Dois deles conseguiram escapar. O corpo de Ronaldo foi encontrado dois dias depois em Guaratiba.

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Outros crimes

Com base em oitivas, trabalhos de campo, análise de informações de inteligência, os policiais identificaram que quatro adultos e um menor de idade estiveram por trás do assassinato. A DHC, então, representou pela prisão do grupo e apreensão do adolescente. A comunidade César Maia também foi apontada como “uma das principais bases operacionais utilizadas pelo Comando Vermelho para expandir a sua atuação nas regiões da Zona Oeste e Sudoeste da capital”, sendo usada como ponto estratégico da facção na região.

Integrantes da comunidade, segundo as investigações, estiveram envolvidos em outros crimes na capital. Entre eles, a morte do policial civil João Pedro Marquini em março de 2025, quando membros do CV tentaram roubar o seu carro e de sua esposa ao voltarem de um ataque a milicianos em Santa Cruz, na Zona Oeste. Além dele, foram assassinados Igor Dante Santos e Ariane Anselmo Cortes, que estava grávida, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, em abril deste ano. O casal teria sido confundido com milicianos.

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“Em ambos os casos, as investigações apontaram que os autores tinham ligação com a estrutura criminosa instalada na César Maia”, afirmou a Polícia Civil em nota. “Em outros casos de homicídios ocorridos na região de Guaratiba, área com atuação de grupo miliciano, os agentes constataram indícios de que os crimes foram praticados por traficantes do Comando Vermelho, que se utilizam da Comunidade César Maia como base para os ataques.”