“Crime organizado está em processo de consolidação na Amazônia Legal”

Estudo publicado na última quinta-feira (30) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe uma radiografia completa do crime na Amazônia Legal, que ajuda a entender a complexidade da violência no mais extenso território do país – e o menos policiado também. A segunda edição da Cartografia da Violência na Amazônia mostra o aumento do crime organizado e da presença de

duas grandes facções, Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, e Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, em 178 municípios amazonenses. Cada vez mais as facções ampliam suas atuações se apropriando a outros tipos comuns de crime na região, como grilagem de terras e garimpo. “Entendemos que estamos vivendo um processo de consolidação desses dois grandes grupos na região”, diz Wellington Moraes, do Instituto Mãe Crioula, que é um dos autores do levantamento. Para entender melhor o que acontece no maior pulmão do mundo, a Veja entrevistou Moraes. Abaixo o bate-papo com o pesquisador.

O estudo identifica um aumento de facções na Amazônia Legal. O crime organizado é o principal responsável pela maioria dos homicídios?

Essa é a segunda edição da Cartografia da Violência Brasileira. No primeiro, identificamos essas duas grandes facções, CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital), além de 12 outras facções menores. Identificamos também que o crime organizado está presente em 178 municípios. Neste segundo trabalho, registramos o aumento para 22 fações. Essas facções contribuem, sim, para o aumento do número de mortes na região, mas o crime organizado não é o único responsável pelas mortes. Na Amazônia temos problemas históricos, como grilagem de terra, garimpo ilegal, desmatamento, conflito com indígenas e tráfico de pessoas. Há uma série de ilícito que se relacionam e contribuem para o aumento das mortes.

Tem como dimensionar o impacto do crime organizado no número de mortes?

Não me sinto à vontade. Isso exigira um refinamento da pesquisa. Aqui na região Norte quando acontece um homicídio, como o acesso é difícil, até o perito chegar, o corpo já foi removido e a identificação da causa da morte fica prejudicada. A proposta do nosso trabalho é o monitoramento contínuo. Talvez na próxima edição, no ano que vem, já seja possível fazer esse filtro e identificar o quanto das mortes se devem ao tráfico. As facções contribuem com essa taxa, mas não sabemos o quanto.

Há uma mudança no comportamento do crime?

Essas facções começam a participar de outros circuitos da economia. Há estados onde a facção chega no garimpo apenas para vender a droga. Mas existem situações em que o PCC se apropria da produção do garimpo: extrai, comercializa e utiliza as vias de circulação (aérea, fluvial e rodoviária) para fazer o escoamento da droga.

O número de facções aumentou em dez nessa segunda edição. Por que aumentou? Há mais facções regionais ou internacionais surgindo?

O registro do aumento se deve, em parte, a ampliação da nossa análise de investigações. Sabemos que existem facções locais, dispersas na Amazônia, mas o PCC e CV buscam aliados e quando não são bem-sucedidos nessa aliança, partem para o conflito. Por conta disso estouram chacinas nos grandes presídios, como tivemos notícias nessa última década. Mas quando analisamos os municípios que foram registrados no primeiro estudo, notamos a maior presença do CV, que vem impondo o domínio.

Então houve uma mudança desse mapa?

Sim, houve. É notável o aumento do domínio do Comando Vermelho e do PCC nos municípios da região Amazônia e do processo de diversificação das atividades deles, como o garimpo ilegal, como já citei.

Essa diversificação é mais recente?

Todos os ilícitos tradicionais da Amazônia estão na mira dessas facções atualmente.

Aqui em São Paulo, as regiões dominadas pelo PCC tiveram a diminuição do número de mortes, porque o homicídio atrapalha dos negócios. Por que na Amazônia as mortes aumentam?

Nos municípios onde estão consolidados, os homicídios diminuem. Na baixada de Belém, por exemplo, é proibido roubar. Mas a imposição das regras só acontece quando a facção está consolidada. Quando não está, existe o conflito e mais mortes.

Em qual período essas facções estão, na Amazônia Legal?

Entendemos que estamos vivendo esse processo de consolidação, principalmente nos municípios identificados como intermediários e rurais, com destaque para as faixas de fronteira, porque são estratégicos, pois são locais de escoamento da droga e de venda de varejo. O PCC pode requerer o controle de Belém, Macapá e São Luís? Pode, sim, porque estão na calha do Amazonas. É um processo em curso.

O que chama mais atenção nesse trabalho que vocês fizeram?

É a capacidade das facções se articularem com faccionados que estão na fronteira. Eles estabelecem esse circuito. Eles pegam a droga que está na tríplice fronteira, trazem para o Sudeste e abastecem o comércio internacional. Essa forma de abastecer, de driblar a polícia, impor as leis e perpetuar o domínio é o que me chama mais atenção.

Qual é a saída?

Nosso papel é fazer o levantamento e apresentar os dados. Não me sinto à vontade. Mas sabemos que a Amazônia é muito grande e que sofre pela violência do crime organizado. Precisa haver uma ação conjunta do governo federal e local nessa região. Apresentei a Cartografia da Violência na COP28, em Dubai. Mas as estratégias precisam ser analisadas conjuntamente com outros países, que estão nesse circuito das drogas.