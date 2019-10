Corpo é encontrado em escombros de prédio que desabou no Ceará

O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará informou, no início da madrugada desta quarta-feira 16, a localização de um corpo nos escombros do prédio que desabou em Fortaleza na manhã da terça. Segundo os dados mais recentes fornecidos pelo órgão, o incidente deixou um morto, nove feridos e ainda há oito pessoas desaparecidas.

Mais cedo, o governador Camilo Santana (PT) havia desmentido a informação original de que havia uma morte registrada. Porém, o corpo de Frederick Santana dos Santos, de 30 anos, foi encontrado de madrugada.

Em entrevista a jornalistas, o coronel Eduardo Holanda, do Corpo de Bombeiros do Ceará, informou que Frederick não estava no prédio que desabou, mas em um mercado ao lado que também foi atingido.

Os trabalhos de resgate seguem ao longo da madrugada, inicialmente sem a utilização de maquinário pesado para aumentar as chances de encontrar vítimas vivas e reduzir o risco de provocar um novo colapso na estrutura. O uso de equipamentos mais pesados deve iniciar após 24 horas.

O prédio, de sete andares, ficava na esquina da rua Tibúrcio Cavalcante com a Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torrres. Ainda não há informação se o desabamento foi causado por falha estrutural.