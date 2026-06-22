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Brasil

Corpo do cantor Oliver Tree, morto em queda de helicópteros no Rio, é repatriado para os EUA

Artista e outras cinco pessoas morreram após duas aeronaves colidirem no Recreio dos Bandeirantes em 14 de junho

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 08h38 | Atualizado em 22 jun 2026, 08h41
Homem com peruca tigela, óculos de sol vermelhos e bigode, vestindo jaqueta roxa e rosa, tocando um keytar preto e branco com um sorriso no rosto, em um palco com luzes e fundo desfocado
O cantor Oliver Tree (Srdjan Stevanovic/Getty Images)
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Corpo do cantor Oliver Tree, morto em queda de helicópteros no Rio, é repatriado para os EUA Priorize VEJA no Google

O corpo do cantor americano Oliver Tree, morto na queda de dois helicópteros no Rio de Janeiro, foi repatriado para a Califórnia, nos Estados Unidos, informou a equipe do artista na noite de domingo 21. Oliver e outras cinco pessoas — Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza e Charles Marsillac — morreram após as duas aeronaves colidirem e caírem em um estacionamento da concessionária BYD no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, em 14 de junho.

“Oliver agora está de volta à Califórnia, onde finalmente pode descansar. Seu legado continuará vivo por meio de sua fundação/doação chamada ‘Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses’ (Bolsa Extremamente Épica do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios, em tradução livre), que será lançada em breve”, afirmou a publicação no Instagram.

“Este é um projeto que Oliver havia planejado antes de falecer, conforme descrito em seu testamento. Garantiremos que seu desejo se concretize para que mais alegria, amor e arte possam ser espalhados pelo mundo; esse era seu último desejo”, acrescentou.

+ Quem são as vítimas do acidente entre helicópteros que matou seis pessoas no Rio

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Quem era Oliver Tree

O cantor já havia expressado o desejo que fosse criada uma fundação com a sua herança caso morresse, algo que também estava expresso no seu testamento. Em participação no programa Zach Sang Show, ele explicou que gostaria que a riqueza fosse destinada ao apoio de artistas.

“Não acredito que nenhuma riqueza ou coisa gerada por ela seja minha. Já deixei claro em meu testamento que, quando eu morrer, ninguém da minha família receberá um centavo, nada. A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro volte para os artistas”, disse Oliver.

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“Criei uma fundação, chama-se Bolsas de Arte para Jovens Gênios do Dr. Oliver Tree. Foi estruturada de forma que, basicamente, os juros gerados pela minha música serão a principal fonte de financiamento”, concluiu.

Natural da Califórnia, Oliver tinha 32 anos e construiu uma carreira marcada pela mistura de gêneros como pop, rock alternativo, eletrônica e hip-hop, além de um estilo visual excêntrico que o tornou um fenômeno nas redes sociais. O cantor acumulava quase 20 milhões de seguidores em suas plataformas digitais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

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Sua última publicação nas redes sociais havia sido feita no sábado 13, quando compartilhou imagens em um estúdio de gravação. Ele estava no Brasil durante uma pausa de sua turnê mundial e havia se apresentado em São Paulo em 6 de junho. O cantor tinha apresentações programadas na Europa a partir de julho. 

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