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Quem são as vítimas do acidente entre helicópteros que matou seis pessoas no Rio

Passageiros e pilotos morreram após aeronaves se chocarem no ar e caírem sobre pátio de carros elétricos

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 14h30 | Atualizado em 14 jun 2026, 14h33
Bombeiros e equipes de resgate em uniformes e capacetes laranja e bege inspecionam um helicóptero preto acidentado, com a fuselagem amassada e peças espalhadas no gramado. Ao fundo, carros e prédios.
Helicópteros colidiram no ar antes de caírem em estacionamento da BYD no Recreio dos Bandeirantes. 14/06/2026 (Ângela Góes / CBMERJ/Divulgação)
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As seis vítimas da colisão entre dois helicópteros ocorrida na manhã deste domingo, 14, no Recreio dos Bandeirantes, foram identificadas pela Polícia Civil. Entre os mortos está o cantor norte-americano Oliver Tree Nickel, que estava na cidade durante uma pausa de sua turnê internacional. O artista, que reúne milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 11 milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming, era um dos passageiros de uma das aeronaves.

Também morreram os passageiros Lucas Vignale, Gaspar Prim e Lucas Brito Chaves. Os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac completam a lista de vítimas. Marsillac conduzia sozinho uma das aeronaves envolvidas na colisão, enquanto o outro helicóptero transportava cinco ocupantes.

Segundo informações das autoridades, os helicópteros se chocaram no ar antes de cair sobre um terreno utilizado para armazenar veículos elétricos e híbridos na Avenida das Américas. Um dos aparelhos explodiu ao atingir o solo, provocando um incêndio que se espalhou rapidamente e destruiu cerca de 20 automóveis estacionados no local.

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A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, enquanto peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) realizam a coleta de evidências para esclarecer o que provocou a colisão. As duas aeronaves possuíam documentação regular e estavam autorizadas a operar.

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