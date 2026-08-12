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Contrato do governo de Pernambuco com empresa inidônea será analisado pelo TCU

TCE já havia determinado suspensão de pagamentos, mas Ministério Público indicou uso de recursos federais

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 11h17
Fachada do Tribunal de Contas da União
Fachada do Tribunal de Contas da União (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Contrato do governo de Pernambuco com empresa inidônea será analisado pelo TCU Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério Público junto ao TCU solicitou que a Secretaria de Educação de Pernambuco seja proibida de utilizar recursos federais em um contrato de 185,3 milhões de reais que está sob suspeita.

O órgão também pediu o ressarcimento de eventual dano e a responsabilização dos envolvidos, caso as irregularidades sejam confirmadas.

O TCE de Pernambuco já determinou, em maio, a suspensão dos pagamentos à Cetus Construtora, que estava sancionada como inidônea no cadastro da CGU, mas que mesmo assim foi contratada. Uma auditoria segue em andamento.

O MP junto ao TCU, contudo, alegou que também há competência do tribunal federal porque há verbas do Fundeb envolvidas. Foram pagos 67,3 milhões de reais, entre 2025 e 2026, com recursos do fundo.

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A contratação da Cetus foi realizada sem licitação própria de Pernambuco, por meio da adesão a uma ata de registro de preços de Minas Gerais. O valor inicial era de 148,2 milhões. Apenas cinco meses depois, o governo estadual autorizou um aditivo de 25%, equivalente a aproximadamente 37 milhões, elevando o contrato para 185,3 milhões de reais.

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