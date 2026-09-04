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Brasil

Conselho do MPF dá prazo para Gonet comentar mensagens de Vorcaro

Procedimento interno vai apurar citação do procurador-geral em mensagens do banqueiro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 14h58
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste terno azul, camisa branca e gravata escura, coberto por uma toga preta. Ele está sentado em uma cadeira de couro marrom, com expressão séria, atrás de uma mesa de madeira. Um microfone preto com ponta vermelha está à sua frente, inclinado. O fundo é uma parede de mármore claro com detalhes em relevo
O procurador-geral da República, Paulo Gonet  (Gustavo Moreno/STF)
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O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) abriu um procedimento interno para analisar mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro que mencionam o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Gonet terá dez dias para se manifestar.

A abertura do processo foi antecipada pelo G1 e confirmada pelo Radar. O relator será o conselheiro Francisco de Assis Sanseverino, que é subprocurador-geral da República.

A decisão atendeu a um pedido de deputados federais do Novo, após mensagens recuperadas pela PF e encaminhadas ao STF indicarem uma proximidade entre Gonet e o dono do Banco Master.

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As conversas seriam intermediadas pelo advogado Ciro Soares.

Em 15 de março de 2025, por exemplo, Soares envia uma foto ao lado de Gonet e escreve: “Liga aqui. Ele quer falar com você”.

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Em seguida, ocorrem quatro chamadas, sendo três partindo de Vorcaro e de curta duração, e a última de Soares, que durou três minutos e 49 segundos.

Duas semanas depois, o advogado encaminha mensagens que teriam sido escritas por Gonet para o banqueiro.

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“Já com saudade de você! Estou embarcado para Roma”, diz um dos textos. “Manda essa mensagem para ele”, diz o seguinte. Depois, Soares explica: “O Gonet mandou msg pra vc”.

Vorcaro pede para agradecer o “carinho” e diz também sentir saudades.

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Ciro Soares afirma que o PGR “adora” o banqueiro e que “vai para Londres” com eles. Em seguida, encaminha outra mensagem: “Oba!!!! tomara que tenha charuto e macalan”.

“Agora vai ter que ter plantação de charuto e barril de macalan rsrs”, respondeu Vorcaro, fazendo referência a uma marca de uísque.

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No dia seguinte, Soares procura o banqueiro e diz que Gonet havia perguntado se seu filho também poderia ir para Londres.

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Daniel Vorcaro
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