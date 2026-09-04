Conselho do MPF dá prazo para Gonet comentar mensagens de Vorcaro

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) abriu um procedimento interno para analisar mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro que mencionam o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Gonet terá dez dias para se manifestar.

A abertura do processo foi antecipada pelo G1 e confirmada pelo Radar. O relator será o conselheiro Francisco de Assis Sanseverino, que é subprocurador-geral da República.

A decisão atendeu a um pedido de deputados federais do Novo, após mensagens recuperadas pela PF e encaminhadas ao STF indicarem uma proximidade entre Gonet e o dono do Banco Master.

Continua após a publicidade

As conversas seriam intermediadas pelo advogado Ciro Soares.

Em 15 de março de 2025, por exemplo, Soares envia uma foto ao lado de Gonet e escreve: “Liga aqui. Ele quer falar com você”.

Continua após a publicidade

Em seguida, ocorrem quatro chamadas, sendo três partindo de Vorcaro e de curta duração, e a última de Soares, que durou três minutos e 49 segundos.

Duas semanas depois, o advogado encaminha mensagens que teriam sido escritas por Gonet para o banqueiro.

Continua após a publicidade

“Já com saudade de você! Estou embarcado para Roma”, diz um dos textos. “Manda essa mensagem para ele”, diz o seguinte. Depois, Soares explica: “O Gonet mandou msg pra vc”.

Vorcaro pede para agradecer o “carinho” e diz também sentir saudades.

Continua após a publicidade

Ciro Soares afirma que o PGR “adora” o banqueiro e que “vai para Londres” com eles. Em seguida, encaminha outra mensagem: “Oba!!!! tomara que tenha charuto e macalan”.

“Agora vai ter que ter plantação de charuto e barril de macalan rsrs”, respondeu Vorcaro, fazendo referência a uma marca de uísque.

Continua após a publicidade

No dia seguinte, Soares procura o banqueiro e diz que Gonet havia perguntado se seu filho também poderia ir para Londres.