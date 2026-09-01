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Mensagens recuperadas pela PF revelam aproximação de Paulo Gonet com Daniel Vorcaro

Procurador-geral teria dito estar com 'saudade' de banqueiro e combinou uísque e charuto em Londres, segundo diálogo intermediado por advogado

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 14h19 | Atualizado em 2 set 2026, 11h29
O procurador-geral da República, Paulo Gonet
O procurador-geral da República, Paulo Gonet (Victor Piemonte/STF)
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Mensagens recuperadas pela PF revelam aproximação de Paulo Gonet com Daniel Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

Mensagens recuperadas pela PF e encaminhadas ao STF indicam uma proximidade do procurador-geral da República, Paulo Gonet, com o banqueiro Daniel Vorcaro, que era dono do Banco Master.

As conversas seriam intermediadas pelo advogado Ciro Soares.

Em 15 de março de 2025, por exemplo, Soares envia uma foto ao lado de Gonet e escreve: “Liga aqui. Ele quer falar com você”.

Captura de tela de um chat WhatsApp entre Ciro Soares e Daniel Vorcaro, mostrando uma foto de dois homens sorrindo, um de boné e óculos escuros, e o outro de óculos escuros, com palmeiras ao fundo. O chat inclui mensagens de texto e registros de chamadas de voz
Advogado intermediou ligação entre Gonet e Vorcaro (Polícia Federal/Reprodução)
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Em seguida, ocorrem quatro chamadas, sendo três partindo de Vorcaro e de curta duração, e a última de Soares, que durou três minutos e 49 segundos.

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Duas semanas depois, o advogado encaminha mensagens que teriam sido escritas por Gonet para o banqueiro.

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“Já com saudade de você! Estou embarcado para Roma”, diz um dos textos. “Manda essa mensagem para ele”, diz o seguinte. Depois, Soares explica: “O Gonet mandou msg pra vc”.

Captura de tela de um chat do WhatsApp com Ciro Soares, exibindo quatro mensagens enviadas por ele em 28 de março de 2025, com horários e conteúdo visíveis
PGR disse estar com ‘saudade’ de banqueiro (Polícia Federal/Reprodução)
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Vorcaro pede para agradecer o “carinho” e diz também sentir saudades.

Ciro Soares afirma que o PGR “adora” o banqueiro e que “vai para Londres” com eles. Em seguida, encaminha outra mensagem: “Oba!!!! tomara que tenha charuto e macalan”.

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“Agora vai ter que ter plantação de charuto e barril de macalan rsrs”, respondeu Vorcaro, fazendo referência a uma marca de uísque.

Captura de tela de um chat do WhatsApp entre Ciro Gomes e DV, com mensagens sobre ir a Londres e a expectativa de charutos e Macallan
Gonet falou de charuto e uísque em encontro em Londres (Polícia Federal/Reprodução)
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No dia seguinte, Soares procura o banqueiro e diz que Gonet havia perguntado se seu filho também poderia ir para Londres.

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TAGS:
Banco Master
Daniel Vorcaro
Paulo Gonet
Procuradoria-Geral da República (PGR)
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