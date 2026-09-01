Mensagens recuperadas pela PF revelam aproximação de Paulo Gonet com Daniel Vorcaro

Mensagens recuperadas pela PF e encaminhadas ao STF indicam uma proximidade do procurador-geral da República, Paulo Gonet, com o banqueiro Daniel Vorcaro, que era dono do Banco Master.

As conversas seriam intermediadas pelo advogado Ciro Soares.

Em 15 de março de 2025, por exemplo, Soares envia uma foto ao lado de Gonet e escreve: “Liga aqui. Ele quer falar com você”.

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Em seguida, ocorrem quatro chamadas, sendo três partindo de Vorcaro e de curta duração, e a última de Soares, que durou três minutos e 49 segundos.

Duas semanas depois, o advogado encaminha mensagens que teriam sido escritas por Gonet para o banqueiro.

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“Já com saudade de você! Estou embarcado para Roma”, diz um dos textos. “Manda essa mensagem para ele”, diz o seguinte. Depois, Soares explica: “O Gonet mandou msg pra vc”.

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Vorcaro pede para agradecer o “carinho” e diz também sentir saudades.

Ciro Soares afirma que o PGR “adora” o banqueiro e que “vai para Londres” com eles. Em seguida, encaminha outra mensagem: “Oba!!!! tomara que tenha charuto e macalan”.

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“Agora vai ter que ter plantação de charuto e barril de macalan rsrs”, respondeu Vorcaro, fazendo referência a uma marca de uísque.

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No dia seguinte, Soares procura o banqueiro e diz que Gonet havia perguntado se seu filho também poderia ir para Londres.