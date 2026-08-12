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Brasil

Concurso Transpetro: edital com 4.171 vagas e salários de até R$ 15 mil é publicado

Inscrições ficam abertas até 14 de setembro; saiba como fazer

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h02 | Atualizado em 12 ago 2026, 10h35
Transpetro
Transpetro (Agência Petrobras/Divulgação)
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Concurso Transpetro: edital com 4.171 vagas e salários de até R$ 15 mil é publicado Priorizar nos meus resultados Google

A Transpetro publicou quatro editais de processo seletivo público com 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades para cadastro de reserva. As seleções contemplam profissionais dos quadros de Mar e de Terra, com cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 15.034,81, conforme a função.

Organizados pela Fundação Cesgranrio, os processos seletivos estão divididos entre suboficiais e guarnição, oficiais, profissionais de nível médio e profissionais de nível superior. As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Veja abaixo os editais:

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ATENÇÃO: O edital de abertura e seus anexos, na íntegra, serão divulgados na página destinada ao processo seletivo público no site da Fundação Cesgranrio. Os documentos apresentarão, entre outras informações, a distribuição detalhada das vagas por cargo, ênfase e polo de trabalho, os requisitos e os conteúdos programáticos das provas.

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Vagas do concurso Transpetro:

  • Quadro de Mar — Suboficiais e Guarnição: 89 vagas imediatas e 1.780 para cadastro de reserva. Oportunidades para auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro.
  • Quadro de Mar — Oficiais: 91 vagas imediatas e 910 para cadastro de reserva. São 51 vagas para segundo oficial de máquinas e 40 para segundo oficial de náutica.
  • Quadro de Terra — Nível médio e técnico: 44 vagas imediatas e 660 para cadastro de reserva. Há oportunidades nas áreas de Administração e Controle, Ambiental, Contabilidade, Dutos e Terminais, Enfermagem do Trabalho, Faixa de Dutos, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Manutenção, Monitoramento Logístico, Naval, Química do Petróleo, Segurança e Suprimento de Bens e Serviços.
  • Quadro de Terra — Nível superior: 57 vagas imediatas e 540 para cadastro de reserva. As áreas contempladas incluem Administração, Advocacia, Análise Ambiental, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Comercialização e Logística, Comunicação Social, Contabilidade, Enfermagem do Trabalho, Engenharias, Medicina do Trabalho, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
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As vagas do quadro de Terra estão distribuídas entre os polos Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. As oportunidades do quadro de Mar têm abrangência nacional.

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Como se inscrever

As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 do dia 14 de setembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio. O prazo começou às 10h desta quarta-feira, 12.

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No momento da inscrição, os candidatos aos cargos marítimos deverão escolher a função e a cidade onde pretendem realizar a prova. Para o quadro de Terra, será necessário indicar a ênfase, o polo de trabalho e a cidade de aplicação.

A taxa é de R$ 81,50 para os cargos de nível médio e técnico e para as funções de suboficiais e guarnição. Para profissionais de nível superior e oficiais, o valor é de R$ 117. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário ou Pix.

A isenção pode ser solicitada até 19 de agosto por candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e por doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

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Como serão as provas

As provas estão marcadas para o dia 29 de novembro de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras. Os locais serão informados no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível a partir de 24 de novembro.

  • Auxiliar de saúde, cozinheiro, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro: 50 questões, sendo 30 de Conhecimentos Específicos e 20 de Língua Portuguesa. Duração de quatro horas.
  • Condutor bombeador, condutor mecânico e eletricista: 50 questões, sendo 30 de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Inglês Técnico Marítimo. Duração de quatro horas.
  • Segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica: 70 questões, sendo 50 de Conhecimentos Específicos, dez de Língua Portuguesa e 10 de Língua Inglesa. Duração de quatro horas e 30 minutos.
  • Quadro de Terra — Nível médio: 60 questões, sendo 40 de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática. Duração de quatro horas.
  • Quadro de Terra — Nível superior: 70 questões, sendo 50 de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Língua Inglesa. Duração de quatro horas e 30 minutos.
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A área de Advocacia terá ainda duas questões discursivas, valendo dez pontos cada. Nesse caso, a prova durará cinco horas e meia.

Os dois concursos do quadro de Mar também terão Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

Cronograma do concurso Transpetro

  • Inscrições: 12 de agosto a 14 de setembro;
  • Pedido de isenção: 12 a 19 de agosto;
  • Resultado final dos pedidos de isenção: 9 de setembro;
  • Cartão de confirmação e locais das provas: a partir de 24 de novembro;
  • Provas objetivas e discursiva de Advocacia: 29 de novembro;
  • Recursos contra questões e gabaritos: 30 de novembro e 1º de dezembro;
  • Resultado das provas discursivas: 14 de janeiro de 2027;
  • Recursos da prova discursiva: 14 e 15 de janeiro de 2027;
  • Resultado dos recursos da prova discursiva: 28 de janeiro de 2027.

Os quatro processos seletivos terão validade de 18 meses, contados da homologação dos resultados finais. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, a critério da Transpetro.

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