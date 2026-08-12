Concurso Transpetro: edital com 4.171 vagas e salários de até R$ 15 mil é publicado
Inscrições ficam abertas até 14 de setembro; saiba como fazer
A Transpetro publicou quatro editais de processo seletivo público com 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades para cadastro de reserva. As seleções contemplam profissionais dos quadros de Mar e de Terra, com cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 15.034,81, conforme a função.
Organizados pela Fundação Cesgranrio, os processos seletivos estão divididos entre suboficiais e guarnição, oficiais, profissionais de nível médio e profissionais de nível superior. As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Veja abaixo os editais:
- EDITAL 1 – Mar (auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro).
- EDITAL 2 – Mar (segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica)
- EDITAL 3 – Terra (nível médio)
- EDITAL 4 – Terra (nível superior)
ATENÇÃO: O edital de abertura e seus anexos, na íntegra, serão divulgados na página destinada ao processo seletivo público no site da Fundação Cesgranrio. Os documentos apresentarão, entre outras informações, a distribuição detalhada das vagas por cargo, ênfase e polo de trabalho, os requisitos e os conteúdos programáticos das provas.
Vagas do concurso Transpetro:
- Quadro de Mar — Suboficiais e Guarnição: 89 vagas imediatas e 1.780 para cadastro de reserva. Oportunidades para auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro.
- Quadro de Mar — Oficiais: 91 vagas imediatas e 910 para cadastro de reserva. São 51 vagas para segundo oficial de máquinas e 40 para segundo oficial de náutica.
- Quadro de Terra — Nível médio e técnico: 44 vagas imediatas e 660 para cadastro de reserva. Há oportunidades nas áreas de Administração e Controle, Ambiental, Contabilidade, Dutos e Terminais, Enfermagem do Trabalho, Faixa de Dutos, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Manutenção, Monitoramento Logístico, Naval, Química do Petróleo, Segurança e Suprimento de Bens e Serviços.
- Quadro de Terra — Nível superior: 57 vagas imediatas e 540 para cadastro de reserva. As áreas contempladas incluem Administração, Advocacia, Análise Ambiental, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Comercialização e Logística, Comunicação Social, Contabilidade, Enfermagem do Trabalho, Engenharias, Medicina do Trabalho, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
As vagas do quadro de Terra estão distribuídas entre os polos Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. As oportunidades do quadro de Mar têm abrangência nacional.
Como se inscrever
As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 do dia 14 de setembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio. O prazo começou às 10h desta quarta-feira, 12.
No momento da inscrição, os candidatos aos cargos marítimos deverão escolher a função e a cidade onde pretendem realizar a prova. Para o quadro de Terra, será necessário indicar a ênfase, o polo de trabalho e a cidade de aplicação.
A taxa é de R$ 81,50 para os cargos de nível médio e técnico e para as funções de suboficiais e guarnição. Para profissionais de nível superior e oficiais, o valor é de R$ 117. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário ou Pix.
A isenção pode ser solicitada até 19 de agosto por candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e por doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.
Como serão as provas
As provas estão marcadas para o dia 29 de novembro de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras. Os locais serão informados no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível a partir de 24 de novembro.
- Auxiliar de saúde, cozinheiro, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro: 50 questões, sendo 30 de Conhecimentos Específicos e 20 de Língua Portuguesa. Duração de quatro horas.
- Condutor bombeador, condutor mecânico e eletricista: 50 questões, sendo 30 de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Inglês Técnico Marítimo. Duração de quatro horas.
- Segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica: 70 questões, sendo 50 de Conhecimentos Específicos, dez de Língua Portuguesa e 10 de Língua Inglesa. Duração de quatro horas e 30 minutos.
- Quadro de Terra — Nível médio: 60 questões, sendo 40 de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática. Duração de quatro horas.
- Quadro de Terra — Nível superior: 70 questões, sendo 50 de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Língua Inglesa. Duração de quatro horas e 30 minutos.
A área de Advocacia terá ainda duas questões discursivas, valendo dez pontos cada. Nesse caso, a prova durará cinco horas e meia.
Os dois concursos do quadro de Mar também terão Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.
Cronograma do concurso Transpetro
- Inscrições: 12 de agosto a 14 de setembro;
- Pedido de isenção: 12 a 19 de agosto;
- Resultado final dos pedidos de isenção: 9 de setembro;
- Cartão de confirmação e locais das provas: a partir de 24 de novembro;
- Provas objetivas e discursiva de Advocacia: 29 de novembro;
- Recursos contra questões e gabaritos: 30 de novembro e 1º de dezembro;
- Resultado das provas discursivas: 14 de janeiro de 2027;
- Recursos da prova discursiva: 14 e 15 de janeiro de 2027;
- Resultado dos recursos da prova discursiva: 28 de janeiro de 2027.
Os quatro processos seletivos terão validade de 18 meses, contados da homologação dos resultados finais. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, a critério da Transpetro.