Como TCP usava falso anúncio para sequestrar e extorquir vítimas no Rio de Janeiro

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram nesta quarta-feira, 12, a segunda fase da Operação Market Fake contra o golpe do falso anúncio atribuído ao Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo as investigações, membros da facção publicavam ofertas enganosas de vendas de carros para atrair as vítimas para comunidades em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde eram assaltadas, sequestradas e mantidas reféns para efetuar uma série de transferências bancárias.

São cumpridos quatro mandados de prisão e 13 de busca e apreensão em endereços em Araruama, na Região dos Lagos; em Belford Roxo; em São Gonçalo, na Região Metropolitana; e Cubatão, em São Paulo. Ao todo, o esquema movimentou ao menos R$ 4 milhões a partir de roubos, extorsões e estelionatos nos últimos três anos. O grupo também conseguia recursos por meio de anúncios falsos de aluguel de imóveis e da emissão de boletos fraudulentos de contas de luz.

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Além disso, as diligências apontaram para a existência de uma estrutura organizada que cooptava novos integrantes para publicar os anúncios para dificultar a identificação dos responsáveis pela polícia. A ação é conduzida por agentes da 23ª DP (Méier), com o apoio do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), da Polícia Civil de São Paulo e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ.

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A primeira etapa da Operação Market Fake foi realizada em junho de 2023, quando 28 pessoas foram presas. Na época, as investigações também identificaram um esquema em que as vítimas eram sequestradas e levadas para o Parque São José, em Belford Roxo. Elas também eram obrigadas a efetuar transferências via PIX, entregar cartões bancários e contratar empréstimos sob extrema violência, incluindo tortura por sufocamento com sacos plásticos.