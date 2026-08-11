Como funcionava esquema de venda de celulares roubados em feira no Rio

Agentes da Polícia Civil prenderam, na noite de segunda-feira, 10, quatro integrantes de uma organização criminosa envolvida na comercialização de celulares furtados e roubados, em uma ação realizada na Feira da Pavuna, na Zona Norte do Rio. Além dos presos, outras dez pessoas foram conduzidas à delegacia e aproximadamente 60 aparelhos celulares foram apreendidos.

Os aparelhos recuperados serão submetidos à perícia para verificar a procedência dos dispositivos, mapear o esquema e localizar os verdadeiros donos. Segundo os policiais, os criminosos se aproveitavam da movimentação da feira para fazer negociações rápidas e vender os aparelhos. Uma investigação prévia revelou que o local é um ponto importante de receptação e comercialização irregular de celulares furtados e roubados na Região Metropolitana do Rio.

A ação policial, realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, faz parte da Operação Rastreio. De acordo com a Polícia Civil, 13.400 celulares foram recuperados e mais de 900 criminosos foram presos desde o início da operação, em maio de 2025. Seis mil dos aparelhos recuperados foram devolvidos aos donos.