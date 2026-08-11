Como funcionava esquema de venda de celulares roubados em feira no Rio
Aproximadamente 60 aparelhos celulares foram apreendidos em operação que também prendeu quatro suspeitos
Agentes da Polícia Civil prenderam, na noite de segunda-feira, 10, quatro integrantes de uma organização criminosa envolvida na comercialização de celulares furtados e roubados, em uma ação realizada na Feira da Pavuna, na Zona Norte do Rio. Além dos presos, outras dez pessoas foram conduzidas à delegacia e aproximadamente 60 aparelhos celulares foram apreendidos.
Os aparelhos recuperados serão submetidos à perícia para verificar a procedência dos dispositivos, mapear o esquema e localizar os verdadeiros donos. Segundo os policiais, os criminosos se aproveitavam da movimentação da feira para fazer negociações rápidas e vender os aparelhos. Uma investigação prévia revelou que o local é um ponto importante de receptação e comercialização irregular de celulares furtados e roubados na Região Metropolitana do Rio.
A ação policial, realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, faz parte da Operação Rastreio. De acordo com a Polícia Civil, 13.400 celulares foram recuperados e mais de 900 criminosos foram presos desde o início da operação, em maio de 2025. Seis mil dos aparelhos recuperados foram devolvidos aos donos.