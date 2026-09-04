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Como estava a disputa entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas a um mês da eleição de 2022

Nesse mesmo período da campanha, petista tinha vantagem bem maior sobre o pai de Flávio, que cresceu na reta final

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 15h34 | Atualizado em 4 set 2026, 16h07
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Como estava a disputa entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas a um mês da eleição de 2022 Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro turno das eleições federais de 2026 ocorre em exatamente um mês, no próximo dia 4 de outubro. No cenário atual, conforme pesquisa Datafolha divulgada nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 38% das intenções de voto ante 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O atual retrato eleitoral para 2026 é drasticamente distinto do panorama da última eleição presidencial, no mesmo ponto da corrida. A pesquisa Datafolha divulgada em 1º de setembro de 2022 indicava Lula com vantagem de até 13 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro, pai de Flávio — naquele momento, o petista marcava 45% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% do então presidente.

O mesmo levantamento realizado há quatro anos indicava Ciro Gomes, então filiado ao PDT (hoje no PSDB), com 9% do eleitorado no primeiro turno, enquanto a ex-ministra Simone Tebet — à época, senadora pelo MDB — tinha 5% das intenções de voto. Os candidatos Felipe D’Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil, hoje no PSB) contabilizavam 1% cada, e os demais presidenciáveis não pontuavam na projeção para a primeira rodada de votação.

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A situação também era bastante distinta na simulação para o segundo turno. Em 1º de setembro daquele ano, Lula aparecia com 53% das intenções de voto e Jair Bolsonaro tinha 38% do eleitorado, segundo o Datafolha — na pesquisa divulgada nesta semana, o presidente está tecnicamente empatado em confronto direto com Flávio Bolsonaro, com placar de 46% a 44% para o petista.

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O cenário, contudo, pode mudar consideravelmente ao longo do próximo mês de campanha. Prova disso é que Bolsonaro, que era presidente durante a corrida de 2022, fechou a distância e terminou em segundo com margem bem mais apertada do que indicavam as projeções de setembro. No primeiro turno da última eleição, Lula teve 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro ficou com 43,2%; já na segunda rodada, em embate direto, o petista conquistou uma vitória acirradíssima com 50,9% dos votos, enquanto o capitão encerrou a disputa com 49,1%.

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