Como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo nova pesquisa
Eduardo Paes lidera em primeiro e segundo turno com vantagem estreita sobre Douglas Ruas; nomes do PL e do PT são favoritos ao Senado
Na reta final do primeiro turno de campanha, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) aparece como favorito ao governo do Rio de Janeiro, seguido de perto pelo deputado estadual Douglas Ruas (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quarta-feira, 30.
No cenário de primeiro turno, Eduardo Paes tem 37% das intenções de voto ante 31% de Douglas Ruas. Em seguida, tecnicamente empatados na terceira posição, aparecem o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e o vereador William Siri (PSOL).
Governador — Rio de Janeiro — 1º turno
- Eduardo Paes (PSD): 37%
- Douglas Ruas (PL): 31%
- Garotinho (Republicanos): 7%
- William Siri (PSol): 3%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- André Marinho (Novo): 2%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 0%
- Nulo / Branco: 8%
- NS / NR: 8%
Na simulação de segundo turno, permanece a disputa acirrada entre Paes e Ruas. O ex-prefeito, que concorre com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca vantagem de 5 pontos percentuais sobre o parlamentar, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Em confronto direto, Eduardo Paes venceria o ex-governador Garotinho por 47% a 24% dos votos.
Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)
- Eduardo Paes (PSD): 41%
- Douglas Ruas (PL): 36%
- Nulo/Branco: 10%
- Não Sabe / Não Respondeu: 13%
Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)
- Eduardo Paes (PSD): 47%
- Garotinho (Republicanos): 24%
- Nulo/Branco: 13%
- Não Sabe / Não Respondeu: 16%
A corrida ao Senado pelo Rio de Janeiro, por sua vez, reflete a turbulenta disputa entre petistas e bolsonaristas observada na arena nacional. Na primeira posição, empatam tecnicamente os deputados federais Carlos Jordy (PL) e Benedita da Silva (PT) e o senador Carlos Portinho (PL); o trio é seguido pelos deputados Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos).
Senador — Rio de Janeiro
- Carlos Jordy (PL): 18%
- Benedita da Silva (PT): 15%
- Carlos Portinho (PL): 14%
- Pedro Paulo (PSD): 12%
- Marcelo Crivella (Republicanos): 10%
- Monica Benicio (PSol): 8%
- Waguinho (Republicanos): 3%
- Helio Secco (Missão): 3%
- Marcos Dias (Podemos): 1%
- Ó Clemente (Democrata): 1%
- Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%
- Luciano Mattos (PRTB): 0%
- Luiz Eugenio (PCO): 0%
- Michelly Xavier (UP): 0%
- Paula Falcão (PSTU): 0%
- Vinicius Benevides (UP): 0%
- Nulo/Branco: 7%
- NS / NR: 8%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 29 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-08712/2026.