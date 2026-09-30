Como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo nova pesquisa

Na reta final do primeiro turno de campanha, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) aparece como favorito ao governo do Rio de Janeiro, seguido de perto pelo deputado estadual Douglas Ruas (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quarta-feira, 30.

No cenário de primeiro turno, Eduardo Paes tem 37% das intenções de voto ante 31% de Douglas Ruas. Em seguida, tecnicamente empatados na terceira posição, aparecem o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e o vereador William Siri (PSOL).

Governador — Rio de Janeiro — 1º turno

Eduardo Paes (PSD): 37%

Douglas Ruas (PL): 31%

Garotinho (Republicanos): 7%

William Siri (PSol): 3%

Coronel Busnello (Missão): 2%

André Marinho (Novo): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete (UP): 1%

Luan Monteiro (PCO): 0%

Nulo / Branco: 8%

NS / NR: 8%

Na simulação de segundo turno, permanece a disputa acirrada entre Paes e Ruas. O ex-prefeito, que concorre com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca vantagem de 5 pontos percentuais sobre o parlamentar, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Em confronto direto, Eduardo Paes venceria o ex-governador Garotinho por 47% a 24% dos votos.

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Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)

Eduardo Paes (PSD): 41%

Douglas Ruas (PL): 36%

Nulo/Branco: 10%

Não Sabe / Não Respondeu: 13%

Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)

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Eduardo Paes (PSD): 47%

Garotinho (Republicanos): 24%

Nulo/Branco: 13%

Não Sabe / Não Respondeu: 16%

A corrida ao Senado pelo Rio de Janeiro, por sua vez, reflete a turbulenta disputa entre petistas e bolsonaristas observada na arena nacional. Na primeira posição, empatam tecnicamente os deputados federais Carlos Jordy (PL) e Benedita da Silva (PT) e o senador Carlos Portinho (PL); o trio é seguido pelos deputados Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos).

Senador — Rio de Janeiro

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Carlos Jordy (PL): 18%

Benedita da Silva (PT): 15%

Carlos Portinho (PL): 14%

Pedro Paulo (PSD): 12%

Marcelo Crivella (Republicanos): 10%

Monica Benicio (PSol): 8%

Waguinho (Republicanos): 3%

Helio Secco (Missão): 3%

Marcos Dias (Podemos): 1%

Ó Clemente (Democrata): 1%

Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%

Luciano Mattos (PRTB): 0%

Luiz Eugenio (PCO): 0%

Michelly Xavier (UP): 0%

Paula Falcão (PSTU): 0%

Vinicius Benevides (UP): 0%

Nulo/Branco: 7%

NS / NR: 8%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 29 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-08712/2026.