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Como está a disputa pelo governo do Rio de Janeiro, segundo nova pesquisa

Eduardo Paes lidera em primeiro e segundo turno com vantagem estreita sobre Douglas Ruas; nomes do PL e do PT são favoritos ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 08h37 | Atualizado em 30 set 2026, 08h43
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de camisa clara e paletó escuro falando em microfone; um homem de cabelo raspado e terno azul com gravata clara falando em microfone; e um homem de cabelo grisalho e terno escuro com gravata listrada falando em microfone
Eduardo Paes, Douglas Ruas e Anthony Garotinho: candidatos ao governo do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil; Alex Ramos/Alerj e Leonardo Prado/Câmara dos Deputados)
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Na reta final do primeiro turno de campanha, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) aparece como favorito ao governo do Rio de Janeiro, seguido de perto pelo deputado estadual Douglas Ruas (PL). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quarta-feira, 30.

No cenário de primeiro turno, Eduardo Paes tem 37% das intenções de voto ante 31% de Douglas Ruas. Em seguida, tecnicamente empatados na terceira posição, aparecem o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e o vereador William Siri (PSOL).

Governador — Rio de Janeiro — 1º turno

  • Eduardo Paes (PSD): 37%
  • Douglas Ruas (PL): 31%
  • Garotinho (Republicanos): 7%
  • William Siri (PSol): 3%
  • Coronel Busnello (Missão): 2%
  • André Marinho (Novo): 2%
  • Cyro Garcia (PSTU): 1%
  • Juliete (UP): 1%
  • Luan Monteiro (PCO): 0%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 8%

Na simulação de segundo turno, permanece a disputa acirrada entre Paes e Ruas. O ex-prefeito, que concorre com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca vantagem de 5 pontos percentuais sobre o parlamentar, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Em confronto direto, Eduardo Paes venceria o ex-governador Garotinho por 47% a 24% dos votos.

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Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 1)

  • Eduardo Paes (PSD): 41%
  • Douglas Ruas (PL): 36%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 13%

Governador — Rio de Janeiro — 2º turno (cenário 2)

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  • Eduardo Paes (PSD): 47%
  • Garotinho (Republicanos): 24%
  • Nulo/Branco: 13%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 16%

A corrida ao Senado pelo Rio de Janeiro, por sua vez, reflete a turbulenta disputa entre petistas e bolsonaristas observada na arena nacional. Na primeira posição, empatam tecnicamente os deputados federais Carlos Jordy (PL) e Benedita da Silva (PT) e o senador Carlos Portinho (PL); o trio é seguido pelos deputados Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos).

Senador — Rio de Janeiro

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  • Carlos Jordy (PL): 18%
  • Benedita da Silva (PT): 15%
  • Carlos Portinho (PL): 14%
  • Pedro Paulo (PSD): 12%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 10%
  • Monica Benicio (PSol): 8%
  • Waguinho (Republicanos): 3%
  • Helio Secco (Missão): 3%
  • Marcos Dias (Podemos): 1%
  • Ó Clemente (Democrata): 1%
  • Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 0%
  • Luciano Mattos (PRTB): 0%
  • Luiz Eugenio (PCO): 0%
  • Michelly Xavier (UP): 0%
  • Paula Falcão (PSTU): 0%
  • Vinicius Benevides (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS / NR: 8%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 25 e 29 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RJ-08712/2026.

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