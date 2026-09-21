Como está a disputa pelo governo do Acre, segundo pesquisa Real Time Big Data

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A pesquisa Real Time Big Data revela um cenário eleitoral acirrado no Acre para 2026. Na disputa pelo governo, Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) estão em empate técnico no 1º e 2º turno. Para o Senado, Gladson Cameli (PP) lidera, seguido de perto por Marcio Bittar (PL). Detalhes da pesquisa e outros candidatos.

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A menos de duas semanas das eleições de 2026, o cenário eleitoral no Acre é de impasse entre a governadora Mailza Assis (PP) e o senador Alan Rick (Republicanos) na disputa pelo governo estadual. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta segunda-feira, 21.

No primeiro turno, Mailza Assis lidera com 36% das intenções de voto contra 33% de Alan Rick. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a situação configura empate técnico entre a governadora e o senador.

O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), aparece na segunda posição, seguido pelo médico Thor Dantas (PSB). Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.

Governador — Acre — 1º turno

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Mailza Assis (PP): 36%

Alan Rick (Republicanos): 33%

Tião Bocalom (PSDB): 15%

Thor Dantas (PSB): 9%

Dr. Luisinho (Agir): 0%

Eudo Raffael (PCB): 0%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 3%

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No segundo turno, permanece o impasse entre Mailza Assis e Alan Rick, que empatam tecnicamente com 45% e 42% do eleitorado. Ambos venceriam Tião Bocalom na simulação de confronto direto.

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Governador — Acre — 2º turno (cenário 1)

Mailza Assis (PP): 45%

Alan Rick (Republicanos): 42%

Nulo/Branco: 7%

Não Sabe / Não Respondeu: 6%

Governador — Acre — 2º turno (cenário 2)

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Alan Rick (Republicanos): 54%

Tião Bocalom (PSDB): 29%

Nulo/Branco: 9%

Não Sabe / Não Respondeu: 10%

Governador — Acre — 2º turno (cenário 3)

Mailza Assis (PP): 53%

Tião Bocalom (PSDB): 28%

Nulo/Branco: 9%

Não Sabe / Não Respondeu: 10%

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Já a disputa pelo Senado no Acre é liderada pelo ex-governador Gladson Cameli (PP), que deixou o cargo em abril para concorrer ao Legislativo Federal, e pelo senador Marcio Bittar (PL), que disputa a reeleição. Em seguida, aparecem o ex-governador Jorge Viana (PT) e a ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos).

Senador — Acre

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Gladson Cameli (PP): 24%

Marcio Bittar (PL): 21%

Jorge Viana (PT): 15%

Mara Rocha (Republicanos): 15%

Eduardo Velloso (SD): 6%

Petecão (PSD): 5%

Professor Inácio Moreira (Psol): 4%

Dr. Junior Feitosa (DC): 1%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Acre entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AC-01699/2026.