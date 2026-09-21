Como está a disputa pelo governo do Acre, segundo pesquisa Real Time Big Data
Governadora e senador bolsonarista empatam em todos os cenários, indica levantamento publicado nesta segunda-feira
A menos de duas semanas das eleições de 2026, o cenário eleitoral no Acre é de impasse entre a governadora Mailza Assis (PP) e o senador Alan Rick (Republicanos) na disputa pelo governo estadual. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta segunda-feira, 21.
No primeiro turno, Mailza Assis lidera com 36% das intenções de voto contra 33% de Alan Rick. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a situação configura empate técnico entre a governadora e o senador.
O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), aparece na segunda posição, seguido pelo médico Thor Dantas (PSB). Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.
Governador — Acre — 1º turno
- Mailza Assis (PP): 36%
- Alan Rick (Republicanos): 33%
- Tião Bocalom (PSDB): 15%
- Thor Dantas (PSB): 9%
- Dr. Luisinho (Agir): 0%
- Eudo Raffael (PCB): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 3%
No segundo turno, permanece o impasse entre Mailza Assis e Alan Rick, que empatam tecnicamente com 45% e 42% do eleitorado. Ambos venceriam Tião Bocalom na simulação de confronto direto.
Governador — Acre — 2º turno (cenário 1)
- Mailza Assis (PP): 45%
- Alan Rick (Republicanos): 42%
- Nulo/Branco: 7%
- Não Sabe / Não Respondeu: 6%
Governador — Acre — 2º turno (cenário 2)
- Alan Rick (Republicanos): 54%
- Tião Bocalom (PSDB): 29%
- Nulo/Branco: 9%
- Não Sabe / Não Respondeu: 10%
Governador — Acre — 2º turno (cenário 3)
- Mailza Assis (PP): 53%
- Tião Bocalom (PSDB): 28%
- Nulo/Branco: 9%
- Não Sabe / Não Respondeu: 10%
Já a disputa pelo Senado no Acre é liderada pelo ex-governador Gladson Cameli (PP), que deixou o cargo em abril para concorrer ao Legislativo Federal, e pelo senador Marcio Bittar (PL), que disputa a reeleição. Em seguida, aparecem o ex-governador Jorge Viana (PT) e a ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos).
Senador — Acre
- Gladson Cameli (PP): 24%
- Marcio Bittar (PL): 21%
- Jorge Viana (PT): 15%
- Mara Rocha (Republicanos): 15%
- Eduardo Velloso (SD): 6%
- Petecão (PSD): 5%
- Professor Inácio Moreira (Psol): 4%
- Dr. Junior Feitosa (DC): 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 5%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Acre entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AC-01699/2026.