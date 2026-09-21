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Como está a disputa pelo governo do Acre, segundo pesquisa Real Time Big Data

Governadora e senador bolsonarista empatam em todos os cenários, indica levantamento publicado nesta segunda-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 10h27 | Atualizado em 21 set 2026, 10h37
Mulher de cabelo castanho e vestido coral fala ao microfone, à esquerda. Homem barbudo de óculos, terno azul e gravata amarela fala em dois microfones, à direita
A governadora do Acre, Mailza Assis (PP); e o senador Alan Rick (Republicanos) (Governo do Acre/Divulgação/Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Como está a disputa pelo governo do Acre, segundo pesquisa Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

A menos de duas semanas das eleições de 2026, o cenário eleitoral no Acre é de impasse entre a governadora Mailza Assis (PP) e o senador Alan Rick (Republicanos) na disputa pelo governo estadual. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta segunda-feira, 21.

No primeiro turno, Mailza Assis lidera com 36% das intenções de voto contra 33% de Alan Rick. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a situação configura empate técnico entre a governadora e o senador.

O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), aparece na segunda posição, seguido pelo médico Thor Dantas (PSB). Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.

Siga

Governador — Acre — 1º turno

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  • Mailza Assis (PP): 36%
  • Alan Rick (Republicanos): 33%
  • Tião Bocalom (PSDB): 15%
  • Thor Dantas (PSB): 9%
  • Dr. Luisinho (Agir): 0%
  • Eudo Raffael (PCB): 0%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 3%

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No segundo turno, permanece o impasse entre Mailza Assis e Alan Rick, que empatam tecnicamente com 45% e 42% do eleitorado. Ambos venceriam Tião Bocalom na simulação de confronto direto.

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Governador — Acre — 2º turno (cenário 1)

  • Mailza Assis (PP): 45%
  • Alan Rick (Republicanos): 42%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 6%

Governador — Acre — 2º turno (cenário 2)

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  • Alan Rick (Republicanos): 54%
  • Tião Bocalom (PSDB): 29%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 10%

Governador — Acre — 2º turno (cenário 3)

  • Mailza Assis (PP): 53%
  • Tião Bocalom (PSDB): 28%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 10%
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Já a disputa pelo Senado no Acre é liderada pelo ex-governador Gladson Cameli (PP), que deixou o cargo em abril para concorrer ao Legislativo Federal, e pelo senador Marcio Bittar (PL), que disputa a reeleição. Em seguida, aparecem o ex-governador Jorge Viana (PT) e a ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos).

Senador — Acre

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  • Gladson Cameli (PP): 24%
  • Marcio Bittar (PL): 21%
  • Jorge Viana (PT): 15%
  • Mara Rocha (Republicanos): 15%
  • Eduardo Velloso (SD): 6%
  • Petecão (PSD): 5%
  • Professor Inácio Moreira (Psol): 4%
  • Dr. Junior Feitosa (DC): 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Acre entre os dias 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AC-01699/2026.

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