Como está a disputa pelo governo de Goiás, segundo a Real Time Big Data
Governador Daniel Vilela (MDB) lidera a corrida com chance de vitória no primeiro turno; ex-primeira-dama é favorita ao Senado
A menos de quinze dias das eleições estaduais, o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera com folga a disputa pela reeleição ao Executivo. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 22.
No primeiro turno, Daniel Vilela tem 46% das intenções de voto. Na segunda posição, empatam tecnicamente o senador Wilder Morais (PL), com 19% do eleitorado, e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que pontua 18%. A larga dianteira de Vilela, que soma 50% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), pode render ao atual governador uma renovação de mandato já no dia 4 de outubro.
O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) tem 8% das intenções de voto, e os demais candidatos não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 5% do total e outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.
Governador — Goiás — 1º turno
- Daniel Vilela (MDB): 46%
- Wilder Morais (PL): 19%
- Marconi Perillo (PSDB): 18%
- Luis Cesar Bueno (PT): 8%
- Danilo Pinheiro (PCO): 0%
- Luciana Amorim (UP): 0%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 4%
Nas simulações de segundo turno, Vilela derrotaria Perillo e Morais, enquanto o senador bolsonarista sairia vitorioso em confronto direto com o ex-governador tucano.
Governador — Goiás — 2º turno (cenário 1)
- Daniel Vilela (MDB): 58%
- Marconi Perillo (PSDB): 28%
- Nulo/Branco: 7%
- Não Sabe / Não Respondeu: 7%
Governador — Goiás — 2º turno (cenário 2)
- Daniel Vilela (MDB): 55%
- Wilder Morais (PL): 31%
- Nulo/Branco: 7%
- Não Sabe / Não Respondeu: 7%
Governador — Goiás — 2º turno (cenário 3)
- Wilder Morais (PL): 42%
- Marconi Perillo (PSDB): 36%
- Nulo/Branco: 12%
- Não Sabe / Não Respondeu: 10%
Já na eleição ao Senado, lidera numericamente a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil), esposa de Ronaldo Caiado (PSD), que deixou o comando do Executivo goiano em 2026 para disputar a presidência da República. Dentro da margem de erro, Gracinha empata tecnicamente com o deputado federal Gustavo Gayer (PL).
Senador — Goiás
- Gracinha Caiado (União Brasil): 23%
- Gustavo Gayer (PL): 20%
- Dr. Zacharias Calil (MDB): 13%
- Gustavo Mendanha (PRD): 12%
- Vanderlan Cardoso (PSD): 8%
- Isaura Lemos (PSB): 5%
- Oseias Varão (PL): 5%
- Cintia Dias (Psol): 5%
- Iure Castro (Cidadania): 1%
- Ernesto Roller (PSDB): 1%
- Guilherme Darques (UP): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 3%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 17 e 21 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código GO-04616/2026.