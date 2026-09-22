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Como está a disputa pelo governo de Goiás, segundo a Real Time Big Data

Governador Daniel Vilela (MDB) lidera a corrida com chance de vitória no primeiro turno; ex-primeira-dama é favorita ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 08h35 | Atualizado em 22 set 2026, 09h00
Três homens brancos em close-up, da esquerda para a direita: um jovem de camisa xadrez branca falando ao microfone; um homem de terno azul e gravata escura com microfone de lapela; e um homem mais velho de camisa azul clara segurando um microfone
O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB); o senador Wilder Morais (PL); e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) (Divulgação/Reprodução)
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Como está a disputa pelo governo de Goiás, segundo a Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

A menos de quinze dias das eleições estaduais, o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera com folga a disputa pela reeleição ao Executivo. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 22.

No primeiro turno, Daniel Vilela tem 46% das intenções de voto. Na segunda posição, empatam tecnicamente o senador Wilder Morais (PL), com 19% do eleitorado, e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que pontua 18%. A larga dianteira de Vilela, que soma 50% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), pode render ao atual governador uma renovação de mandato já no dia 4 de outubro.

O ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) tem 8% das intenções de voto, e os demais candidatos não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos representam 5% do total e outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Goiás — 1º turno

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  • Daniel Vilela (MDB): 46%
  • Wilder Morais (PL): 19%
  • Marconi Perillo (PSDB): 18%
  • Luis Cesar Bueno (PT): 8%
  • Danilo Pinheiro (PCO): 0%
  • Luciana Amorim (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 4%

Nas simulações de segundo turno, Vilela derrotaria Perillo e Morais, enquanto o senador bolsonarista sairia vitorioso em confronto direto com o ex-governador tucano.

Governador — Goiás — 2º turno (cenário 1)

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  • Daniel Vilela (MDB): 58%
  • Marconi Perillo (PSDB): 28%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 7%

Governador — Goiás — 2º turno (cenário 2)

  • Daniel Vilela (MDB): 55%
  • Wilder Morais (PL): 31%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 7%
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Governador — Goiás — 2º turno (cenário 3)

  • Wilder Morais (PL): 42%
  • Marconi Perillo (PSDB): 36%
  • Nulo/Branco: 12%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 10%

Já na eleição ao Senado, lidera numericamente a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil), esposa de Ronaldo Caiado (PSD), que deixou o comando do Executivo goiano em 2026 para disputar a presidência da República. Dentro da margem de erro, Gracinha empata tecnicamente com o deputado federal Gustavo Gayer (PL).

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Senador — Goiás

  • Gracinha Caiado (União Brasil): 23%
  • Gustavo Gayer (PL): 20%
  • Dr. Zacharias Calil (MDB): 13%
  • Gustavo Mendanha (PRD): 12%
  • Vanderlan Cardoso (PSD): 8%
  • Isaura Lemos (PSB): 5%
  • Oseias Varão (PL): 5%
  • Cintia Dias (Psol): 5%
  • Iure Castro (Cidadania): 1%
  • Ernesto Roller (PSDB): 1%
  • Guilherme Darques (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Goiás entre os dias 17 e 21 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código GO-04616/2026.

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