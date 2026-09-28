Como está a disputa entre ACM Neto e Jerônimo pelo governo da Bahia, segundo nova pesquisa

A uma semana das eleições estaduais de 2026, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) empatam em primeiro e segundo turno na corrida pelo governo da Bahia. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta segunda-feira, 28.

No primeiro turno, Jerônimo Rodrigues tem 47% das intenções de voto contra 43% de ACM Neto. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico entre o atual governador e o ex-prefeito de Salvador.

Ronaldo Mansur (PSOL) tem 1% das intenções de voto, e os candidatos Ariel Capistrano (DC), Aroldo Félix (UP) e Maria Bona (PCO) somam, juntos, 1% do eleitorado. Votos brancos e nulos representam 5% do total e outros 3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Bahia — 1º turno

Continua após a publicidade

Jerônimo Rodrigues (PT): 47%

ACM Neto (União Brasil): 43%

Ronaldo Mansur (PSol): 1%

Outros: 1%

Nulo / Branco: 5%

NS / NR: 3%

No segundo turno, permanece o impasse entre Jerônimo e ACM Neto: o governador petista tem a mesma dianteira de 4 pontos sobre o rival, liderando numericamente por 48% a 44% das intenções de voto, mas ambos seguem tecnicamente empatados na sondagem.

Governador — Bahia — 2º turno

Continua após a publicidade

Jerônimo Rodrigues (PT): 48%

ACM Neto (União Brasil): 44%

Nulo/Branco: 5%

Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Já a corrida ao Senado pela Bahia é encabeçada por dois ex-governadores petistas: Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, com 28% das intenções de voto, e Jaques Wagner, ex-líder do governo Lula no Senado, que tem 20% do eleitorado na disputa pela reeleição.

Em seguida, aparecem o ex-ministro João Roma (PL), com 17%, e o senador Angelo Coronel (Republicanos), que tem 15% do eleitorado baiano.

Continua após a publicidade

Senador — Bahia

Rui Costa (PT): 28%

Jaques Wagner (PT): 20%

João Roma (PL): 17%

Angelo Coronel (Republicanos): 15%

Professora Delliana (PSol): 7%

Carlos Sodré (Mobiliza): 1%

Outros: 1%

Nulo / Branco: 5%

Não Sabe / Não Respondeu: 6%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores na Bahia entre os dias 23 e 26 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BA-01777/2026.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral