Como está a disputa eleitoral no Paraná, segundo pesquisa Real Time Big Data
Sergio Moro lidera no 1º turno e empata com Sandro Alex no 2º; com candidatura sub judice, Deltan Dallagnol é favorito ao Senado
A duas semanas das eleições estaduais de 2026, o senador Sergio Moro (PL) lidera a corrida eleitoral pelo governo do Paraná no primeiro turno e empata com o ex-secretário Sandro Alex (PSD) em confronto direto. A nova pesquisa Real Time Big Data foi publicada nesta segunda-feira, 21.
Aliado da família Bolsonaro, Sergio Moro tem 35% das intenções de voto no primeiro turno. O senador é seguido por Sandro Alex, aposta sucessória do governador Ratinho Júnior, que tem 27% do eleitorado, e pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pontua 22% na pesquisa.
O advogado Luiz França (Missão) tem 2% das intenções de voto no primeiro turno, e os candidatos Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1% na pesquisa.
Governador — Paraná — 1º turno
- Sergio Moro (PL): 35%
- Sandro Alex (PSD): 27%
- Requião Filho (PDT): 22%
- Luiz França (Missão): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 8%
Nas simulações de segundo turno, Sergio Moro aparece mais de 20 pontos à frente de Requião Filho, mas empata tecnicamente com Sandro Alex dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp). Em confronto direto, Sandro Alex venceria Requião.
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)
- Sergio Moro (PL): 52%
- Requião Filho (PDT): 30%
- Nulo / Branco: 7%
- NS / NR: 11%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)
- Sergio Moro (PL): 42%
- Sandro Alex (PSD): 38%
- Nulo / Branco: 10%
- NS / NR: 10%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)
- Sandro Alex (PSD): 42%
- Requião Filho (PDT): 31%
- Nulo / Branco: 13%
- NS / NR: 14%
Já na disputa pelo Senado, o nome favorito é do ex-procurador federal Deltan Dallagnol (Novo), cuja candidatura está sob análise da Justiça Eleitoral devido a uma condenação por fraude na Lei da Ficha Limpa em 2023.
Numericamente atrás de Dallagnol, mas tecnicamente empatados, aparecem o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos); o deputado federal Filipe Barros (PL); a ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT); e a jornalista Cristina Graeml (PSD).
Senador — Paraná
- Deltan Dallagnol (Novo): 19%
- Alexandre Curi (Republicanos): 18%
- Filipe Barros (PL): 18%
- Gleisi (PT): 16%
- Cristina Graeml (PSD): 15%
- Dr Rosinha (PT): 6%
- Karen Guerreiro (Missão): 1%
- Joaquim do MLB (UP): 0%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 4%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre os dias 11 e 15 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-00532/2026.