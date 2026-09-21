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Como está a disputa eleitoral no Paraná, segundo pesquisa Real Time Big Data

Sergio Moro lidera no 1º turno e empata com Sandro Alex no 2º; com candidatura sub judice, Deltan Dallagnol é favorito ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h11 | Atualizado em 21 set 2026, 10h19
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: Sergio Moro, de terno azul-marinho e gravata azul, falando ao microfone; Requião Filho, de terno preto e gravata cinza, com barba; e Sandro Alex, de terno azul-marinho e gravata preta, falando ao microfone
Os principais candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex (Carlos Moura/Agência Senado, Assembleia Legislativa do Paraná e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Como está a disputa eleitoral no Paraná, segundo pesquisa Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

A duas semanas das eleições estaduais de 2026, o senador Sergio Moro (PL) lidera a corrida eleitoral pelo governo do Paraná no primeiro turno e empata com o ex-secretário Sandro Alex (PSD) em confronto direto. A nova pesquisa Real Time Big Data foi publicada nesta segunda-feira, 21.

Aliado da família Bolsonaro, Sergio Moro tem 35% das intenções de voto no primeiro turno. O senador é seguido por Sandro Alex, aposta sucessória do governador Ratinho Júnior, que tem 27% do eleitorado, e pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pontua 22% na pesquisa.

O advogado Luiz França (Missão) tem 2% das intenções de voto no primeiro turno, e os candidatos Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1% na pesquisa.

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Governador — Paraná — 1º turno

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  • Sergio Moro (PL): 35%
  • Sandro Alex (PSD): 27%
  • Requião Filho (PDT): 22%
  • Luiz França (Missão): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS / NR: 8%

Nas simulações de segundo turno, Sergio Moro aparece mais de 20 pontos à frente de Requião Filho, mas empata tecnicamente com Sandro Alex dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp). Em confronto direto, Sandro Alex venceria Requião.

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

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  • Sergio Moro (PL): 52%
  • Requião Filho (PDT): 30%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS / NR: 11%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

  • Sergio Moro (PL): 42%
  • Sandro Alex (PSD): 38%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 10%
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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

  • Sandro Alex (PSD): 42%
  • Requião Filho (PDT): 31%
  • Nulo / Branco: 13%
  • NS / NR: 14%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Já na disputa pelo Senado, o nome favorito é do ex-procurador federal Deltan Dallagnol (Novo), cuja candidatura está sob análise da Justiça Eleitoral devido a uma condenação por fraude na Lei da Ficha Limpa em 2023.

Numericamente atrás de Dallagnol, mas tecnicamente empatados, aparecem o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos); o deputado federal Filipe Barros (PL); a ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT); e a jornalista Cristina Graeml (PSD).

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Senador — Paraná

  • Deltan Dallagnol (Novo): 19%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 18%
  • Filipe Barros (PL): 18%
  • Gleisi (PT): 16%
  • Cristina Graeml (PSD): 15%
  • Dr Rosinha (PT): 6%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Joaquim do MLB (UP): 0%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre os dias 11 e 15 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PR-00532/2026.

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