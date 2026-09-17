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Como está a corrida ao governo de Tocantins, segundo nova pesquisa Real Time Big Data

Senadora e deputado empatam em primeiro e segundo turno; senador bolsonarista é favorito à reeleição

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h22 | Atualizado em 17 set 2026, 10h10
Duas pessoas em close-up, uma mulher à esquerda e um homem à direita, ambos falando em microfones. A mulher tem cabelos castanhos longos, usa maquiagem e um brinco brilhante. O homem tem cabelo escuro curto, barba por fazer e veste um terno xadrez cinza com gravata verde
Senadora Dorinha Seabra (União); e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A menos de vinte dias das eleições, o Tocantins vive um impasse na disputa ao governo estadual entre a senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), que empatam em primeiro e segundo turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 17.

No primeiro turno, Dorinha Seabra tem 35% das intenções de voto, seguida por Vicentinho Júnior, com 33%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Na segunda posição, empatam o vice-governador Laurez Moreira (PSD) e o senador Ataídes de Oliveira (Novo).

O professor Witer Naves (PSOL) tem 4% do eleitorado tocantinense, enquanto os candidatos Du Pereira (DC) e Siqueira Campos Júnior (Democrata) somam 1% dos votos.

Siga

Governador — Tocantins — 1º turno

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  • Professora Dorinha (União Brasil): 35%
  • Vicentinho Júnior (PSDB): 33%
  • Laurez Moreira (PSD): 9%
  • Ataídes de Oliveira (Novo): 6%
  • Prof Witer Naves (PSOL): 4%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS / NR: 5%

No segundo turno, também há empate entre Vicentinho Júnior e Dorinha Seabra. Ambos venceriam Laurez Moreira nas simulações de confronto direto.

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Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 1)

  • Vicentinho Júnior (PSDB): 43%
  • Professora Dorinha (União Brasil): 41%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 8%

Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 2)

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  • Professora Dorinha (União Brasil): 50%
  • Laurez Moreira (PSD): 32%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 9%

Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 3)

  • Vicentinho Júnior (PSDB): 48%
  • Laurez Moreira (PSD): 34%
  • Nulo / Branco: 9%
  • NS / NR: 9%
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Na disputa pelo Senado em Tocantins, lidera o senador Eduardo Gomes (PL), candidato à reeleição. Na vice-liderança da pesquisa, emaranham-se os deputados federais Alexandre Guimarães (MDB) e Carlos Henrique Gaguim (União Brasil) e o ex-técnico da seleção brasileira Vanderlei Luxemburgo (Podemos).

Senador — Tocantins

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  • Eduardo Gomes (PL): 25%
  • Alexandre Guimarães (MDB): 16%
  • Gaguim (União): 14%
  • Vanderlei Luxemburgo (Podemos): 12%
  • Paulo Mourão (PT): 9%
  • Ronaldo Dimas (Podemos): 9%
  • Eli Borges (Republicanos): 5%
  • Professor Osvaldo (PSol): 2%
  • Fábio Ribeiro (Rede): 1%
  • Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata): 1%
  • Nilton Santos (Novo): 1%
  • Apóstolo Flavio Braga (DC): 0%
  • Osvany Luz (Democrata): 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Tocantins entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código TO-05805/2026.

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