Como está a corrida ao governo de Tocantins, segundo nova pesquisa Real Time Big Data
Senadora e deputado empatam em primeiro e segundo turno; senador bolsonarista é favorito à reeleição
A menos de vinte dias das eleições, o Tocantins vive um impasse na disputa ao governo estadual entre a senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), que empatam em primeiro e segundo turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 17.
No primeiro turno, Dorinha Seabra tem 35% das intenções de voto, seguida por Vicentinho Júnior, com 33%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Na segunda posição, empatam o vice-governador Laurez Moreira (PSD) e o senador Ataídes de Oliveira (Novo).
O professor Witer Naves (PSOL) tem 4% do eleitorado tocantinense, enquanto os candidatos Du Pereira (DC) e Siqueira Campos Júnior (Democrata) somam 1% dos votos.
Governador — Tocantins — 1º turno
- Professora Dorinha (União Brasil): 35%
- Vicentinho Júnior (PSDB): 33%
- Laurez Moreira (PSD): 9%
- Ataídes de Oliveira (Novo): 6%
- Prof Witer Naves (PSOL): 4%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 7%
- NS / NR: 5%
No segundo turno, também há empate entre Vicentinho Júnior e Dorinha Seabra. Ambos venceriam Laurez Moreira nas simulações de confronto direto.
Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 1)
- Vicentinho Júnior (PSDB): 43%
- Professora Dorinha (União Brasil): 41%
- Nulo / Branco: 8%
- NS / NR: 8%
Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 2)
- Professora Dorinha (União Brasil): 50%
- Laurez Moreira (PSD): 32%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 9%
Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 3)
- Vicentinho Júnior (PSDB): 48%
- Laurez Moreira (PSD): 34%
- Nulo / Branco: 9%
- NS / NR: 9%
Na disputa pelo Senado em Tocantins, lidera o senador Eduardo Gomes (PL), candidato à reeleição. Na vice-liderança da pesquisa, emaranham-se os deputados federais Alexandre Guimarães (MDB) e Carlos Henrique Gaguim (União Brasil) e o ex-técnico da seleção brasileira Vanderlei Luxemburgo (Podemos).
Senador — Tocantins
- Eduardo Gomes (PL): 25%
- Alexandre Guimarães (MDB): 16%
- Gaguim (União): 14%
- Vanderlei Luxemburgo (Podemos): 12%
- Paulo Mourão (PT): 9%
- Ronaldo Dimas (Podemos): 9%
- Eli Borges (Republicanos): 5%
- Professor Osvaldo (PSol): 2%
- Fábio Ribeiro (Rede): 1%
- Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata): 1%
- Nilton Santos (Novo): 1%
- Apóstolo Flavio Braga (DC): 0%
- Osvany Luz (Democrata): 0%
- Nulo/Branco: 2%
- NS/NR: 3%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Tocantins entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código TO-05805/2026.