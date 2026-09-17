Como está a corrida ao governo de Tocantins, segundo nova pesquisa Real Time Big Data

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A corrida pelo governo do Tocantins esquenta a menos de 20 dias das eleições. A nova pesquisa Real Time Big Data revela um empate técnico entre Dorinha Seabra (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) tanto no primeiro quanto no segundo turno. Veja os detalhes e quem lidera a disputa pelo Senado no estado.

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A menos de vinte dias das eleições, o Tocantins vive um impasse na disputa ao governo estadual entre a senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), que empatam em primeiro e segundo turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 17.

No primeiro turno, Dorinha Seabra tem 35% das intenções de voto, seguida por Vicentinho Júnior, com 33%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Na segunda posição, empatam o vice-governador Laurez Moreira (PSD) e o senador Ataídes de Oliveira (Novo).

O professor Witer Naves (PSOL) tem 4% do eleitorado tocantinense, enquanto os candidatos Du Pereira (DC) e Siqueira Campos Júnior (Democrata) somam 1% dos votos.

Governador — Tocantins — 1º turno

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Professora Dorinha (União Brasil): 35%

Vicentinho Júnior (PSDB): 33%

Laurez Moreira (PSD): 9%

Ataídes de Oliveira (Novo): 6%

Prof Witer Naves (PSOL): 4%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 7%

NS / NR: 5%

No segundo turno, também há empate entre Vicentinho Júnior e Dorinha Seabra. Ambos venceriam Laurez Moreira nas simulações de confronto direto.

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Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 1)

Vicentinho Júnior (PSDB): 43%

Professora Dorinha (União Brasil): 41%

Nulo / Branco: 8%

NS / NR: 8%

Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 2)

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Professora Dorinha (União Brasil): 50%

Laurez Moreira (PSD): 32%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 9%

Governador — Tocantins — 2º turno (cenário 3)

Vicentinho Júnior (PSDB): 48%

Laurez Moreira (PSD): 34%

Nulo / Branco: 9%

NS / NR: 9%

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Na disputa pelo Senado em Tocantins, lidera o senador Eduardo Gomes (PL), candidato à reeleição. Na vice-liderança da pesquisa, emaranham-se os deputados federais Alexandre Guimarães (MDB) e Carlos Henrique Gaguim (União Brasil) e o ex-técnico da seleção brasileira Vanderlei Luxemburgo (Podemos).

Senador — Tocantins

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Eduardo Gomes (PL): 25%

Alexandre Guimarães (MDB): 16%

Gaguim (União): 14%

Vanderlei Luxemburgo (Podemos): 12%

Paulo Mourão (PT): 9%

Ronaldo Dimas (Podemos): 9%

Eli Borges (Republicanos): 5%

Professor Osvaldo (PSol): 2%

Fábio Ribeiro (Rede): 1%

Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata): 1%

Nilton Santos (Novo): 1%

Apóstolo Flavio Braga (DC): 0%

Osvany Luz (Democrata): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Tocantins entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código TO-05805/2026.