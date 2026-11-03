‘Comemoramos a derrota do Flávio Bolsonaro’, diz apresentadora da GloboNews

A jornalista Mônica Waldvogel, da GloboNews, afirmou ter comemorado a derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições presidenciais de 2026. O incidente aconteceu nesta terça-feira, 3º, durante o Em Pauta, programa apresentado por Waldvogel, que recebia o economista Marcos Lisboa como convidado.

“Temos aqui Marcos Lisboa. É um prazer recebê-lo justamente para a gente analisar. Esses números (dados da economia brasileira) são a dura realidade. Outra, é o grande debate econômico que se instalou no Brasil. A impressão que deu é de que comemoramos a derrota do Flávio Bolsonaro, como sociedade, pela democracia, pelo não sei o quê, mas no dia seguinte a questão econômica estava posta na frente da gente”, disse a jornalista.

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