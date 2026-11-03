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Brasil

‘Comemoramos a derrota do Flávio Bolsonaro’, diz apresentadora da GloboNews

Mônica Waldvogel fez afirmação durante programa 'Em Pauta'

Por Flávio Monteiro 3 nov 2026, 16h40 | Atualizado em 3 nov 2026, 17h30
Três pessoas sentadas em cadeiras cinzas em um estúdio. À esquerda, um homem de terno cinza e gravata vinho sorri. No centro, uma mulher de blusa branca e calça marrom fala. À direita, um homem de suéter azul e óculos a observa. Mesas de cabeceira pretas com canecas brancas e vermelhas estão entre eles.
Mônica Waldvogel no 'Em Pauta' desta terça-feira, 3 (GloboNews/Reprodução)
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A jornalista Mônica Waldvogel, da GloboNews, afirmou ter comemorado a derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições presidenciais de 2026. O incidente aconteceu nesta terça-feira, 3º, durante o Em Pauta, programa apresentado por Waldvogel, que recebia o economista Marcos Lisboa como convidado.

“Temos aqui Marcos Lisboa. É um prazer recebê-lo justamente para a gente analisar. Esses números (dados da economia brasileira) são a dura realidade. Outra, é o grande debate econômico que se instalou no Brasil. A impressão que deu é de que comemoramos a derrota do Flávio Bolsonaro, como sociedade, pela democracia, pelo não sei o quê, mas no dia seguinte a questão econômica estava posta na frente da gente”, disse a jornalista.

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