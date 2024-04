Colunistas de VEJA debatem crise na Petrobras e julgamento de Moro

O momento de crise e indefinições na Petrobras é tema da live de Os Três Poderes desta sexta, 5, às 11h. Durante a semana, aumentaram os rumores sobre a demissão iminente de Jean Paul Prates, presidente da estatal – possibilidade tratada por ele com ironia. Fernando Camargo, economista e sócio-diretor da consultoria LCA, analisa o cenário, que afeta os movimentos econômicos do país. O programa tem apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Robson Bonin, Marcela Rahal e Ricardo Rangel.

Os rumores na Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ironizou a possibilidade de sua saída do cargo. Em uma rede social, ele publicou um print de uma conversa na qual responde que deixaria a empresa “para jantar” em casa, mas que na manhã seguinte estaria de volta, “pois sempre tem a agenda cheia”. A crença de que a demissão de Prates seria iminente aumentou nesta semana, inclusive envolvendo a possibilidade de troca por Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. Segundo o Radar, o chefe da estatal tenta se segurar no cargo com o apoio de Rodrigo Pacheco e de outros senadores, mas auxiliares de Lula já disseram a acionistas minoritários da empresa que ele deixará o posto.

Julgamento de Moro

Desde o início do processo de cassação de Sergio Moro, por abuso de poder econômico durante a última campanha, a esmagadora maioria dos poderosos em Brasília dava como certo que isso representaria o início do fim na breve e errática carreira do ex-­juiz na política. O voto do relator na primeira sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que abriu o julgamento na última segunda, 1, no entanto, foi favorável ao senador. Na bolsa de apostas, começou a crescer a impressão de que ele possa sair vencedor nessa instância (o resultado deve ser divulgado na semana que vem). Mas a guerra está longe do fim. Caso realmente triunfe nesse primeiro round, a capacidade de resistência do herói da Lava-­Jato será submetida a outros desafios ainda maiores no horizonte.

Mesmo uma eventual vitória no TRE não poderá ser comemorada muito tempo. No caso de um revés no Paraná, acusação, defesa e Ministério Público devem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Assim, Moro pode repetir o roteiro da derrocada de seu escudeiro fiel dos tempos da Lava-­Jato, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol — que foi absolvido por unanimidade no Paraná e, depois, condenado, também por unanimidade, em um julgamento de menos de um minuto no TSE.