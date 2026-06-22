Cobrança de dívida de publicitário de Flávio envolve até posse de cavalos

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A Justiça de SP investiga a posse de cavalos de Eduardo Fischer, publicitário de Flávio Bolsonaro, em nova ação de cobrança de R$ 11,3 milhões. A decisão ordena a penhora de pagamentos do PL, tornando este o terceiro bloqueio a repasses para o coordenador de comunicação da pré-campanha do senador.

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A cobrança de uma nova dívida contra o publicitário Eduardo Fischer, coordenador da comunicação da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), envolve até mesmo a alegação de posse de cavalos.

A Justiça de São Paulo determinou a expedição de ofício à Sociedade Hípica Paulista para que informe a eventual existências de cavalos vinculados a Fischer ou familiares.

Em caso positivo, a entidade deverá “abster-se de promover qualquer alteração de titularidade, transferência, remoção ou outra medida que possa comprometer a identificação, localização ou futura constrição dos animais”.

A medida foi tomada em uma ação de cobrança de dívida de 11,3 milhões de reais contra Fischer. A parte credora apontou a posse dos cavalos.

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A 38ª Vara Cível de São Paulo também determinou a penhora de valores pagos pela campanha de Flávio a Fischer, até atingir os 11 milhões.

Esse é ao menos a terceira decisão que impede repasses do PL ao publicitário devido a débitos antigos dele.

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Assim como ocorreu nos outros casos, a decisão mais recente determinou que o partido informe os termos do contrato e os pagamentos realizados. A legenda terá que depositar em conta judicial os pagamentos futuros.

A penhora ficou restrita, contudo, ao próprio publicitário e não atinge a Agência Fischer, uma de suas empresas.