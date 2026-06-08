Justiça determina novo bloqueio de pagamentos do PL a publicitário de Flávio

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A Justiça de São Paulo determinou um novo bloqueio de pagamentos do PL ao publicitário Eduardo Fischer, consultor de comunicação de Flávio Bolsonaro, para quitar uma dívida de R$ 108 milhões. É o segundo bloqueio judicial, forçando o partido e Flávio a depositar os valores em conta judicial e prestar contas. Entenda as implicações.

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A Justiça de São Paulo determinou um novo bloqueio de pagamentos do PL para o publicitário Eduardo Fischer, consultor de comunicação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência.

A decisão é referente a uma dívida de 108 milhões de reais, cobrada por um fundo de investimentos desde 2017.

Os repasses do PL a Fischer já haviam sido impedidos em outro processo, para garantir o pagamento de um débito de 114 milhões de reais.

Agora, a juíza Danielle Paravani, da 15ª Vara Cível, determinou a “penhora de todos os valores, créditos, recebíveis, honorários, remunerações, comissões, parcelas contratuais, adiantamentos, reembolsos ou quaisquer pagamentos devidos” a Fischer ou sua agência.

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O PL e Flávio deverão depositar em uma conta judicial os valores que seriam pagos ao publicitário, até que o valor da dívida seja alcançado. Além disso, terão que informar os pagamentos já realizados e a origem dos recursos, além de apresentar o contrato fechado com Fischer.