CNJ inaugura rede de juízes com competência em criminalidade organizada
Objetivo do grupo é promover a integração e o intercâmbio de experiências, protocolos e boas práticas
O presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, participa nesta terça-feira da primeira reunião da Rede Nacional de Magistrados com Competência em Criminalidade Organizada.
Criado em abril, o grupo será instalado agora e reúne magistrados indicados pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, além de juízes auxiliares do CNJ e da Corregedoria Nacional.
No encontro, serão definidas as diretrizes de funcionamento da rede e de estruturação das ações conjuntas. O colegiado tem caráter colaborativo e seu objetivo é promover a integração e o intercâmbio de experiências, protocolos e boas práticas.
Na última semana, em outra iniciativa do tema, Fachin participou de instalação das novas Varas Estaduais especializadas em Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).