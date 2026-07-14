CNJ inaugura rede de juízes com competência em criminalidade organizada

O presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, participa nesta terça-feira da primeira reunião da Rede Nacional de Magistrados com Competência em Criminalidade Organizada.

Criado em abril, o grupo será instalado agora e reúne magistrados indicados pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, além de juízes auxiliares do CNJ e da Corregedoria Nacional.

No encontro, serão definidas as diretrizes de funcionamento da rede e de estruturação das ações conjuntas. O colegiado tem caráter colaborativo e seu objetivo é promover a integração e o intercâmbio de experiências, protocolos e boas práticas.

Na última semana, em outra iniciativa do tema, Fachin participou de instalação das novas Varas Estaduais especializadas em Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).