Claudio Castro vai pedir a nulidade de ação que quer seu afastamento

A defesa do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), vai pedir a nulidade do relatório elaborado pela Polícia Federal, que pede o indiciamento e o afastamento do mandatário. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 31, os advogados dizem que o chefe do Palácio Guanabara recebeu a medida com “indignação” e que o inquérito é sustentado por “informações infundadas”. Castro é investigado pela suspeita de receber propina e, segundo a PF, há indícios de que ele cometeu crimes de corrupção passiva e peculato.

Em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do ministro Raul Araújo, o caso está agora na Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se aceita ou não os pedidos de indiciamento e afastamento do governador, feitos pela PF. A investigação apura a suspeita de desvios em programas de assistência social do governo do estado.

As acusações que recaem sobre Castro, no entanto, datam do período em que ele exercia cargo de vereador da capital fluminense, além do tempo em que foi vice do então governador Wilson Witzel, que sofreu impeachment também após denúncias de corrupção. Tal ponto é destacado na nota, que lembra que “as suspeitas levantadas sequer se referem ao período em que Castro já era governador”.

Outra reclamação da defesa de Castro é que ele nunca foi convocado a prestar esclarecimentos no inquérito. Os advogados do governador ainda não conseguiram acesso ao relatório final da investigação.

“Por tudo isso, a defesa vai pedir a nulidade do relatório da PF. As informações que sustentam a investigação são infundadas e a defesa reitera que tudo se resume a uma delação criminosa, de um réu confesso, em documentos que estão sob segredo de Justiça e continuam a serem vazados, o que vem sendo contestado junto aos Tribunais Superiores em razão de sua absoluta inconsistência. O governador reitera que confia na Justiça e está seguro de que tudo será esclarecido até o fim do processo legal”, conclui a nota.