PF indicia Cláudio Castro por corrupção passiva e peculato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Investigado por suspeitas de recebimento de propina, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção passiva e peculato.

O caso tramita no STJ sob a relatoria do ministro Raul Araújo e envolve apurações sobre desvios de recursos de programas de assistência social do governo fluminense.

A partir de agora, o material colhido pela PF vai orientar o trabalho da PGR, que decidirá se denuncia Castro, se pede mais investigações ou arquiva o caso. O trabalho foi concluído no fim de junho, mas só foi revelado nesta terça pelo UOL e confirmado pelo Radar com fontes da PF.