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Brasil

Ciclista espancado até a morte em Copacabana levou 63 pauladas, diz perícia

Cláudio Rafael Landeiro Moreira foi agredido durante nove minutos, de acordo com laudo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 12h14
Homem de pele clara, cabelo curto e escuro, usando fones de ouvido brancos, camisa social rosa clara e mochila preta. Ele olha diretamente para a câmera, com árvores verdes ao fundo e um prédio branco com a placa Itaú em laranja e azul à direita
Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, foi morto espancado no Rio de Janeiro (Redes sociais/Reprodução)
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A perícia sobre a morte do entregador Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, espancado em Copacabana no último dia 11, concluiu que ele levou 63 pauladas em nove minutos de agressão. O laudo foi obtido pelo Fantástico, da TV Globo. 

Pelos menos quatro pessoas participaram do linchamento: os seguranças Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias e os entregadores de aplicativo Felipe Eduardo dos Santos Silva e Ailton José da Silva. Todos estão presos temporariamente. As agressões, registradas por câmeras de segurança, teriam começado porque Cláudio Rafael foi acusado injustamente de roubar uma bicicleta que era, na verdade, da irmã dele. 

Os vídeos mostram que Davi atinge a vítima com um porrete improvisado, enquanto a dupla de entregadores dá socos e chutes. Cláudio Rafael foi abandonado e esperou ao menos por 30 minutos pela chegada dos bombeiros. Outro laudo, do Instituto Médico Legal (IML), aponta a causa da morte: traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna e teve lesões no baço e no rim esquerdo.

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