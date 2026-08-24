Ciclista espancado até a morte em Copacabana levou 63 pauladas, diz perícia

A perícia sobre a morte do entregador Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, espancado em Copacabana no último dia 11, concluiu que ele levou 63 pauladas em nove minutos de agressão. O laudo foi obtido pelo Fantástico, da TV Globo.

Pelos menos quatro pessoas participaram do linchamento: os seguranças Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias e os entregadores de aplicativo Felipe Eduardo dos Santos Silva e Ailton José da Silva. Todos estão presos temporariamente. As agressões, registradas por câmeras de segurança, teriam começado porque Cláudio Rafael foi acusado injustamente de roubar uma bicicleta que era, na verdade, da irmã dele.

Os vídeos mostram que Davi atinge a vítima com um porrete improvisado, enquanto a dupla de entregadores dá socos e chutes. Cláudio Rafael foi abandonado e esperou ao menos por 30 minutos pela chegada dos bombeiros. Outro laudo, do Instituto Médico Legal (IML), aponta a causa da morte: traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna e teve lesões no baço e no rim esquerdo.