Acusado injustamente de roubo, homem levou mais de 50 pauladas em Copacabana; entenda

Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, foi golpeado com mais de 50 pauladas após ser falsamente acusado de roubo por um segurança de um estabelecimento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último dia 11. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele também passou por uma sessão de socos e chutes, além de ter tido a cabeça pisada várias vezes. Cláudio, segundo sua família, sofria de transtornos psicológicos e não soube se defender.

Ele havia saído de sua casa, em Botafogo, por volta das 22h30, para ir a uma loja de conveniência e dar um passeio na bicicleta de uma das suas irmãs. Já em Copacabana, na altura da Barata Ribeiro, foi abordado pelo segurança Davi Santos Machado, que perguntou a origem da bicicleta. Encurralado, foi agredido pelo profissional e por dois entregadores por cerca de seis minutos, enquanto o vigilante Jorge Luiz Ricardo Dias segurava a bicicleta da vítima, segundo as investigações da 12ª DP (Copacabana).

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As gravações contrariam a versão de Davi, que alegou não ter participado do espancamento. Os registros mostram que ele atingiu Cláudio com um porrete improvisado, acompanhado pelos entregadores e por um pedestre, que se aproxima e dá um chute na cabeça da vítima, que agoniava no chão. Os homens param por alguns momentos, mas logo reiniciam a violência brutal. Os envolvidos tiraram, inclusive, fotos de Cláudio. Ele foi abandonado e esperou ao menos por 30 minutos pela chegada dos bombeiros.

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A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O laudo de necrópsia apontou traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna, lesões no baço e no rim esquerdo. Os envolvidos poderão responder pelos crime de homicídio triplamente qualificado — por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Davi e Jorge Luiz foram presos na quinta-feira 20. Os entregadores, por sua vez, ainda não foram identificados.