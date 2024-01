Chuvas deixam quatro pessoas mortas no estado do Rio

Quatro pessoas morreram na noite deste sábado, 13, com as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. Em 24 horas, os Bombeiros já registraram mais de 180 ocorrências, enquanto o governo do estado e a prefeitura da capital carioca se mobilizam para monitorar os riscos e evitar novos danos. As vítimas são duas mulheres e dois homens, que tiveram seus corpos encontrados na Zona Norte do Rio e na Baixada Fluminense. Outra pessoa segue desaparecida, após a queda de um veículo em um rio.

Dentre as mortes confirmadas, um homem foi vítima de um deslizamento de terra no bairro de Ricardo de Albuquerque, já na madrugada deste domingo. Em Acari, uma mulher foi encontrada sem vida e os bombeiros apontam afogamento como o motivo da morte. A capital está em nível 4 de risco, o segundo mais severo. Já em Nova Iguaçu, outra mulher morreu afogada e, em São João de Meriti, um homem foi vítima de descarga elétrica — ambas na Baixada. Na cidade de Niterói, vizinha à capital, o estágio é de alerta máximo. Lá, foi registrado o recorde histórico de chuvas em uma hora.

Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, têm orientado a população. Segundo o governo do Rio, serão disponibilizados caminhões e retroescavadeiras para auxiliar nos locais mais afetados, e já estão montados pontos de apoio para assistência aos desabrigados. De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), o risco hidrológico segue alto ou muito alto na capital, nas Regiões Metropolitana, Serrana, Sul, Noroeste, Costa Verde e na Baixada Fluminense, com propensão a alagamentos e inundações. O panorama deste domingo é de céu nublado a encoberto com pancadas isoladas de chuva moderada a ocasionalmente forte.

A prefeitura, por sua vez, montou um centro de crise na Pavuna, bairro da Zona Norte que fica próximo a locais muito atingidos, como Acari. As chuvas chegaram a interditar uma das principais vias expressas da cidade, a Avenida Brasil, que liga o Centro às zonas Norte e Oeste. E afetou o funcionamento de estabelecimentos, como o Hospital de Acari, que recentemente teve a energia restabelecida nas suas principais áreas. Segundo o prefeito Eduardo Paes, em um dos bairros da Zona Norte, região mais atingida, foram quase 300 milímetros de chuva em 24 horas. Ele também agradeceu, nas redes sociais, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se solidarizou com as vítimas das chuvas no estado.