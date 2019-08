Chuva faz dia virar noite em São Paulo

A chuva que caiu sobre a cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 19, fez o dia escurecer e ajudou a temperatura a baixar até os 15°C, depois de um fim de semana quente e seco.

A intensificação de ventos frios e úmidos marítimos deixou a tarde mais gelada na região metropolitana e também nas regiões do Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba e de parte do litoral paulista. As informações são do Climatempo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo não havia registrado pontos de alagamento até perto das 16h, mas vale ficar atento: as precipitações devem continuar pela noite, atravessar a madrugada e seguir até quinta-feira.

A previsão é de que as temperaturas mínimas fiquem na casa dos 12 a 14 graus durante toda a semana e as máximas oscilem entre 17 e 20.