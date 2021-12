Chega a 21 o número de mortos com as chuvas na Bahia

As fortes chuvas que atingem a região sul da Bahia já deixaram 21 mortos até a tarde desta terça-feira, 28, segundo o governo estadual. As autoridades confirmaram a morte de um jovem de 19 anos em Ilhéus. Ele tentou atravessar uma enxurrada durante a noite de segunda-feira, mas acabou se afogando. A chuva continua em alguns dos municípios atingidos, que já registraram mais de cinco vezes o volume de água esperado para essa época do ano.

O número de feridos permanece em 358. Entre segunda e terça, mais de 30 cidades decretaram situação de emergência, chegando a um total de 136 municípios.

Ao menos 470.000 pessoas foram afetadas de alguma forma, no que é o maior temporal registrado na Bahia desde 1989. Entre eles, quase 80 mil tiveram de deixar suas casas.

O número de pessoas desabrigadas, que dependem dos alojamentos cedidos pelo poder público, é de 34.163. Já os desalojados, que tiveram de deixar suas casas mas conseguiram hospedagem por conta própria, somam 42.929.

Com Agência Brasil