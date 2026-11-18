O piloto de Stock Car César Ramos, 37, se manifestou nesta terça-feira, 17, após a repercussão de um suposto envolvimento com Virginia Fonseca, 27. Os rumores começaram depois que os dois teriam trocado beijos em uma festa realizada após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no último dia 8. Diante das especulações, o automobilista afirmou estar solteiro há bastante tempo e criticou as informações divulgadas sobre sua vida pessoal.

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“Sou solteiro e faz bastante tempo. Fui numa festa e fiz o que pessoas solteiras fazem ou podem fazer”, escreveu César nos stories do Instagram. O piloto também rebateu notícias de que teria contado a amigos que conheceu Virginia, mas que os dois não chegaram a se beijar. “Meus amigos eu conto na mão e eles não têm tempo para ficar falando com jornalista caça-like”, afirmou. Ele ainda negou ter inventado histórias para conseguir visibilidade e pediu que parassem com as especulações.