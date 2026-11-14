Os influenciadores que não conseguiram transformar fama digital em sucesso na TV

Nos últimos anos, as emissoras apostaram em influenciadores digitais para atrair novos públicos, colocando alguns deles à frente de programas de auditório e até em novelas. No entanto, os milhões de seguidores não se transformaram em um passaporte para uma carreira sólida nas telinhas. Entre atrações que não tiveram continuidade, participações pontuais e mudanças de rumo, alguns nomes acabaram perdendo espaço.

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Um dos casos mais recentes é Virginia Fonseca, 27 anos. Depois de deixar o SBT, onde comandava o Sabadou com Virginia, para se dedicar a outros projetos, a influenciadora ganhou uma oportunidade na Globo durante a Copa do Mundo de 2026. Escalada como repórter especial do Domingão com Huck, ela deveria mostrar os bastidores do Mundial nos Estados Unidos, a movimentação dos torcedores e curiosidades das cidades-sede. A experiência, porém, durou pouco. Depois de apenas duas edições, sua participação foi reduzida, em meio à repercussão negativa. Nem os 57 milhões de seguidores nas redes sociais conseguiram parar a avalanche de críticas.

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Rafa Kalimann, 33, é outro exemplo. Depois de conquistar o segundo lugar no BBB 20, a influenciadora, que acumula 21,3 milhões de seguidores no Instagram, ganhou um programa próprio no Globoplay, o Casa Kalimann, em 2021. A atração não passou da primeira temporada e recebeu inúmeras críticas. Depois, ela investiu na atuação e interpretou uma vilã na novela Família é Tudo (2024), o que também não saltou aos olhos do público.

Aos 25 anos e com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Jade Picon também já experimentou a passagem das plataformas digitais para a ficção. Após o BBB 22, foi escalada para Travessia (2022), novela das 9 da Globo. A estreia como atriz, no papel de Chiara, foi marcada por críticas. Depois de um período dedicado aos estudos de interpretação, voltou à dramaturgia, mas em um projeto ainda embrionário da Globo. Em 2025, Picon participou da novela vertical Tudo por Uma Segunda Chance (2025) e só colecionou piadas. Apesar da movimentação, ela ainda busca consolidar seu espaço em produções tradicionais da televisão.

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Outra estrela da internet que teve uma experiência na dramaturgia foi Kéfera Buchmann, 33. Uma das pioneiras do YouTube brasileiro, com um canal que reúne 10,4 milhões de inscritos, ela participou da novela Espelho da Vida (2018), como Mariane. A experiência não abriu caminho para uma sequência de trabalhos em novelas da Globo. Desde então, a influenciadora também investiu em cinema, teatro, internet e projetos empresariais.

No SBT, Luccas Neto, 34, levou seu universo infantil criado na internet para a televisão com o Luccas Toon (2024). A atração, porém, deixou a programação em janeiro de 2026, depois de dois anos. A baixa audiência e os custos de licenciamento foram apontados como fatores para o encerramento do projeto. Depois, voltou a focar a carreira em vídeos compartilhados com os mais de 50 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

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Agora, um novo nome ganhou o passaporte. Terceiro colocado no BBB 26, o influenciador e dançarino Juliano Floss, 22, foi escalado para integrar o elenco de Paraíso Perdido, novela do Globoplay escrita por George Moura e Sergio Goldenberg. Ele interpretará Heitor, filho do personagem de Alexandre Nero, e disputará uma mulher com o próprio pai na trama. Prevista para 2027, a produção marcará seu primeiro trabalho em novelas. Resta saber se Juliano conseguirá uma passagem só de ida ou se repetirá o percurso de outros colegas.