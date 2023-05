Cavalos da PM escapam, correm pelas ruas e invadem hospital em SP

Na tarde de quarta-feira, 24, moradores do bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, foram surpreendidos por três cavalos do Comando de Choque da Polícia Militar que escaparam dos agentes e saíram correndo pelas ruas. O incidente ocorreu na Avenida Claudio Augusto Fernandes, nas proximidades do Hospital Estadual de Sapopemba.

De acordo com a Polícia Militar, os cavalos estavam parados em um ponto de estacionamento quando um deles se assustou repentinamente, deu um coice no policial responsável pelos animais e disparou pela avenida. Diante da confusão, os três cavalos conseguiram fugir e dispararam pela avenida, correndo em meio ao trânsito no local.

Os três cavalos foram capturados pouco depois, um deles na rua e os outros dois dentro do Hospital de Sapopemba. A PM informou que ninguém ficou ferido no incidente e que dois animais foram encaminhados à unidade veterinária com leves escoriações.