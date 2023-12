Castro entra na Justiça contra decisão que impede apreensão de menores

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou, na manhã desta sexta-feira, 15, que vai recorrer da decisão da Justiça de proibir as polícias de apreender menores, a não ser em flagrante, na chamada Operação Verão, na orla das praias da capital fluminense.

“Vamos recorrer porque a decisão está errada! O princípio fundamental da segurança pública é a prevenção, que foi sequestrada nessa decisão”, escrever Castro, em sua rede social.

A Justiça do Rio proibiu na última segunda-feira, 11, a apreensão de menores durante a Operação, um reforço no patrulhamento das praias. A decisão foi da juíza Lysia Maria da Rocha Mesquita, titular da 1 Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da capital, a pedido de uma ação civil pública do Ministério Público do estado.

A Operação, feita também pela prefeitura da capital, foi iniciada em setembro. Os suspeitos, independente da idade, são abordados pelos policiais ou guardas municipais e levados para a delegacia, para averiguação. Na decisão, a juíza proíbe a apreensão e condução de adolescentes também a serviços de acolhimento.

Apesar do reforço na segurança, arrastões tomaram as praias da Zona Sul da cidade do Rio no último domingo, 10.