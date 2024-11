Caso Marielle: promotores pedem pena máxima a Lessa e Queiroz no segundo dia de julgamento

O julgamento de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, réus confessos pela execução da ex-vereadora Marielle Franco, continua, em seu segundo dia de júri popular. A sessão é conduzida por Lúcia Glioche e vai definir o tamanho da pena da dupla. Na quarta-feira, 30, depuseram como testemunhas familiares da parlamentar assassinada, os dois acusados e agentes que participaram da investigação. Já nesta quinta-feira, 31, é a vez dos promotores, defensores, além dos advogados de Lessa e Queiroz. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu aos jurados que condenem a dupla em todos os quesitos.

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz respondem pelo duplo homicídio triplamente qualificado — por motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima — contra Marielle e Anderson Gomes, seu motorista, no dia da execução, além da tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, ex-assessora da vereadora e que também estava no carro, igualmente qualificada de forma tripla. Com isso, a pena máxima seria de 84 anos de prisão para cada um dos dois.

Para o promotor do MPRJ, Eduardo Martins, Lessa e Queiroz devem ter justamente essa sentença. Em sua fala, ele afirmou que os dois só aceitaram colaborar com as investigações porque eles sabiam que seriam descobertos e na esperança de ter suas penas reduzidas. Os dois firmaram acordos de delação premiada, em que confessaram a execução do crime e apontaram os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, respectivamente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e deputado federal, como mandantes.

Segundo Martins, não houve arrependimento de Lessa nem de Queiroz. “Que arrependimento é esse com algo em troca? Vocês já pediram arrependimento a alguém e disseram: ‘Quero seu perdão se me der alguma coisa em troca’? Porque foi isso que eles fizeram. Eles são réus colaboradores. Eles não vieram e se arrependeram. Eles vieram ao Ministério Público e pediram algo em troca para falar o que falaram”, afirmou.

O promotor destacou ainda que, apesar da colaboração, os dois deverão cumprir toda a pena máxima prevista pela legislação, de 30 anos. Os termos do acordo, no entanto, permitiram que Lessa e Queiroz tenham “algumas progressões”, de acordo com Martins. “Mas é bastante tempo que eles ficarão no regime fechado. esse é um dos acordos mais rígidos do Brasil”, completou, antes de ter sua fala reforçada pelo promotor de Justiça Fábio Vieira.

As declarações vão na linha do que se falava nos bastidores, dias antes do início do julgamento: de que a postura do MP fluminense será para que os réus sejam condenados pela pena máxima, apesar do acordo de delação. Inclusive porque, caso a colaboração seja cancelada futuramente, ficará valendo a sentença a ser dada pelo Tribunal do Júri.

No depoimento dado por Lessa nesta quarta, ele mostrou calma e frieza ao descrever a execução com detalhes, o que incluiu os momentos anteriores e posteriores ao crime, além da estratégia usada para os disparos, feitos com uma submetralhadora, que teve a mira na cabeça de Marielle.

Familiares da ex-vereadora também depuseram e reforçaram a tese de que a atuação da parlamentar pelo direito a moradia pode ter sido um dos motivos do crime. A intenção dos irmãos Brazão, apontados como mandantes da execução, de flexibilizar a legislação para a grilagem de terras, é uma das linhas centrais para a motivação do caso.

O julgamento

Réus no tribunal do júri, Lessa e Queiroz foram ouvidos por videoconferência, das penitenciárias onde estão. O primeiro está preso em Tremembé, no interior de São Paulo, e o segundo, em Brasília.

Lessa e Queiroz estão presos desde março de 2019, quando foram denunciados pelo Ministério Público do Rio, após ação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Queiroz disse ter dirigido o veículo usado para o crime e apontou Lessa como o responsável pelos disparos. Em seguida, Lessa reconheceu ter sido o executor de Marielle, apontando ainda os irmãos Brazão como mandantes. Ele também disse que o delegado de Polícia Civil Rivaldo Barbosa atuou junto aos Brazão na organização do crime e ao dificultar sua elucidação.