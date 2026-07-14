🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Cartolouco ataca Globo após acusações de violência contra ex

Influenciador foi alvo de denúncia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 10h29 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h31
Homem barbudo de cabelo escuro, vestindo uniforme militar camuflado, segura um rifle com coronha de madeira. Ele está em frente a uma parede de troncos de madeira, com vegetação ao fundo. O homem olha diretamente para a câmera com expressão séria
Cartolouco, influenciador acusado de agredir ex (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Cartolouco ataca Globo após acusações de violência contra ex Priorizar nos meus resultados Google

Após a repercussão das denúncias divulgadas pelo Fantástico, Cartolouco veio à público dar sua versão dos fatos e atacou diretamente a Globo, chamando a reportagem de “jornalismo falso” da emissora. No domingo, 12, o programa dominical exibiu uma entrevista com uma ex-namorada do influenciador, que denunciou ter sido vítima de agressões.

Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 13, ele rebateu as acusações e disse que já foi inocentado pela Justiça. “A Gabriella, que deu entrevista ao Fantástico, me processou em julho de 2023 com as mesmas acusações que ela fez ontem, que não são verdadeiras e fui inocentado pela Justiça em setembro de 2024″, começou o influenciador.

Na sequência, ele disse que a Globo “escondeu e mentiu” sobre a decisão judicial e questionou o motivo de a reportagem não ter mencionado o fato. “Por que eles não mostraram nada que eu mostrei para vocês agora aqui? Se fosse esse monstro que estão tentando me colocar, nada disso teria acontecido depois. Por que a Globo escondeu essa parte da história? Esse processo atual está na Justiça e sob o mando do meu advogado eu não posso comentar mais nada sobre ele, mas eu poderia falar muita coisa também. Nunca fugi da Justiça e também não vou. Vou responder de peito aberto até o final.”, afirmou.

Ainda na publicação, Cartolouco disse que a ex-namorada seguiu enviando mensagens e fazendo convites. “Em 31 de maio do ano passado ela me mandou essa mensagem falando: ‘Pagode é igual ex: sempre volta’. E me chamou para fazer um after. A gente foi se ver, a gente dormiu junto e no dia seguinte ela me agradeceu por a gente ter dormido abraçadinho”, seguiu o influenciador, voltando a criticar a emissora.

Siga
Continua após a publicidade

“Esse vídeo aqui não é dos caras que vão falar que mulher é tudo mentirosa. O Brasil é o quinto país no mundo que tem mais violência contra a mulher. Esse vídeo aqui já mais foi feito para deslegitimar a causa, a luta, de maneira alguma. Foi feito para eu mostrar meu lado da história, para contar o outro lado e para mostrar como que tem matérias que se não for bem feito, se não for correto, acaba com a vida das pessoas”, completou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Globo
violência doméstica
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).