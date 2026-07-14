Cartolouco ataca Globo após acusações de violência contra ex

Após a repercussão das denúncias divulgadas pelo Fantástico, Cartolouco veio à público dar sua versão dos fatos e atacou diretamente a Globo, chamando a reportagem de “jornalismo falso” da emissora. No domingo, 12, o programa dominical exibiu uma entrevista com uma ex-namorada do influenciador, que denunciou ter sido vítima de agressões.

Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 13, ele rebateu as acusações e disse que já foi inocentado pela Justiça. “A Gabriella, que deu entrevista ao Fantástico, me processou em julho de 2023 com as mesmas acusações que ela fez ontem, que não são verdadeiras e fui inocentado pela Justiça em setembro de 2024″, começou o influenciador.

Na sequência, ele disse que a Globo “escondeu e mentiu” sobre a decisão judicial e questionou o motivo de a reportagem não ter mencionado o fato. “Por que eles não mostraram nada que eu mostrei para vocês agora aqui? Se fosse esse monstro que estão tentando me colocar, nada disso teria acontecido depois. Por que a Globo escondeu essa parte da história? Esse processo atual está na Justiça e sob o mando do meu advogado eu não posso comentar mais nada sobre ele, mas eu poderia falar muita coisa também. Nunca fugi da Justiça e também não vou. Vou responder de peito aberto até o final.”, afirmou.

Ainda na publicação, Cartolouco disse que a ex-namorada seguiu enviando mensagens e fazendo convites. “Em 31 de maio do ano passado ela me mandou essa mensagem falando: ‘Pagode é igual ex: sempre volta’. E me chamou para fazer um after. A gente foi se ver, a gente dormiu junto e no dia seguinte ela me agradeceu por a gente ter dormido abraçadinho”, seguiu o influenciador, voltando a criticar a emissora.

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“Esse vídeo aqui não é dos caras que vão falar que mulher é tudo mentirosa. O Brasil é o quinto país no mundo que tem mais violência contra a mulher. Esse vídeo aqui já mais foi feito para deslegitimar a causa, a luta, de maneira alguma. Foi feito para eu mostrar meu lado da história, para contar o outro lado e para mostrar como que tem matérias que se não for bem feito, se não for correto, acaba com a vida das pessoas”, completou.

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